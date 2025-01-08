"Цілком законно": нардеп Федієнко про право ТЦК мобілізувати раніше заброньованих працівників

Терцентри комплектування не повинні чекати, поки підприємство відновлює можливість бронювання працівників, ідеться у листі Міноборони. Нардеп Олександр Федієнко уточнив, що інколи військкоми діють інакше.

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Працівники підприємств, які втратили статус критично-важливого чи втратили мобілізаційне завдання Міноборони, позбуваються бронювання від мобілізації. Керівники цих підприємств можуть постаратись відновити статус чи отримати нове завдання. Однак поки рішення органів влади не буде, терцентри комплектування мають повне право призвати військовозобов'язаного. Про деталі мобілізації та бронювання працівників нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко написав на сторінці Facebook.

Мобілізація в Україні — ТЦК та бронювання

Федієнко описав можливі дії ТЦК на підприємстві, яке мало заброньованих працівників, але після зміни законодавства щось не врахувало і втратило цю можливість.

По-перше, усі підприємства, які мали статус критичного за рішенням Мінекономіки, 28 лютого втрачають можливість відстрочки для працівників. У такому випадку раніше заброньовані люди залишаються без захисту від призову і їх дійсно можуть мобілізувати терцентри комплектування. Зі слів нардепа, це цілком відповідає законодавству, оскільки не передбачено, що ТЦК зачекає, поки буде нове рішення міністерства.

По-друге, нардеп уточнив, що умови для втрати статусу — завершення дії державного контракту (втрата чи завершення мобілізаційного завдання) або не відповідність критеріям постанови Кабміну №76 від 27 лютого 2023 року (із змінами, внесеними 13 іншими постановами 2024 року).

"Враховуючи що такі військовозобовʼязані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Все в рамках закону", — наголосив політик.

Бронювання та мобілізаційне завдання

Політик уточнив, що відбувається, якщо підприємство з якихось причин втратило мобілізаційне завдання. Мобілізаційне завдання — це державне замовлення, яке встановлюють військові адміністрації відповідно до потреб Міноборони, пояснив він. Це означає, що місцеві підприємства надають військам агропродукцію, оборонну продукцію. Замовлення має відповідати потужностям. Якщо ОВА проведе перевірку і побачить, що потужності замалі і компанія не впорається, мобілізаційне замовлення скасовують. Водночас, наголосив нардеп, статус критично-важливого підприємство може зберегти. Тобто, є ймовірність, що бронювання від мобілізації збережеться.

Чи чекають ТЦК відновлення бронювання

Нардеп зауважив, що в українському законодавстві не передбачено додаткового часу на перебронювання, під час якого громадяни зберігають відстрочку. Водночас, з його слів, деякі терцентри, розуміючи ситуацію в країні, "ідуть на зустріч" підприємствам, важливим для держави. Наприклад, чекають перебронювання для оборонних, енергетичних компаній, зв'язківців.

Ще один аспект, на який звернув увагу Федієнко — проблеми з набором нових людей в ЗСУ. З огляду на це, ТЦК дійсно будуть мобілізувати військовозобов'язаних, які мали бронь до 28 лютого, а потім її не відновили. Тому політик порадив людям звернутись до рекрутингу та самостійно обрати підрозділ Сил оборони для служби.

"Після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов’язаних, які були заброньовані, будуть мобілізований до збройних сил України, інших військових формувань", — ідеться у дописі.

Політик також опублікував фрагмент відповіді, отриманої від заступника голови Міноборони Сергія Мельника. У відповіді наголошується теза, що ТЦК не чекають перебронювання.

Мобілізація в Україні - відповідь щодо бронювання Фото: Олександр Федієнко

Мобілізація і бронювання працівників

Зазначимо, 7 січня Фокус писав про питання мобілізації та бронювання працівників підприємств, які мають статус критично-важливих та/або виконують мобілізаційні завдання Сил оборони. У постанові Кабміну перелічують сім підстав для анулювання відстрочки працівникам підприємств. Серед них — завершення дії контракту з Міноборони, втрата статусу критично-важливого, звільнення, замала зарплата, якщо статус скасували органи влади, якщо відстрочка з інших причин.

Нагадуємо, 6 січня нардеп Федієнко показав відповідь Миколаївського терцентру комплектування, у якому пояснили, чому мобілізували працівника місцевого підприємства.