"Демобілізувати неможливо": в Україні призвали заброньованого працівника, хто у цьому винен

Нардеп Олександр Федієнко оприлюднив відповідь ТЦК на своє звернення щодо мобілізації військовозобов’язаного попри відстрочку. З його слів, цей інцидент показує, що навіть зарплата у сто тисяч не є гарантією, що заброньованого працівника не призвуть.

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В Україні мобілізували заброньованого працівника. ТЦК дав офіційну відповідь щодо інциденту. Про це 6 січня повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

"Тобто так тепер можна, анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований. Далі приписка, що Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки діє в межах чинного законодавства. Проблематика всієї цієї історії, що тепер таку людину демобілізувати неможливо", — зазначив він.

Парламентар наголосив, що критичне підприємство втрачає важливого працівника, а вся система бронювання — довіру від цього роботодавця, який отримав свій статус за законом і бронював співробітників.

"Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації", — підсумував Федієнко.

Оприлюднений нардепом документ Фото: Олександр Федієнко Оприлюднений нардепом документ Фото: Олександр Федієнко

В оприлюдненому документі, частини якого приховані, йдеться, що працівники були заброньовані підприємством, яке є критично важливим в особливий період. Розпорядженням керівника Миколаївського районного ТЦК їх викликали для оновлення даних й проходження ВЛК. Після цього вони були мобілізовані.

Однак, як зазначається, "посадовими особами, які здійснювали анулювання відстрочки", а не виконавцем мобілізаційного завдання, не було враховане бронювання. Проте нардепа запевнили, що Миколаївський ТЦ "діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Яка роль ТЦК в анулюванні відстрочки

Для того, щоб зрозуміти, як може бути, що ТЦК діє лише за законом, але був мобілізований заброньований працівник, Фокус розібрався у деталях. В поясненні військкомату згадуються посадовці, які анулювали відстрочку, та виконавець мобілізаційного завдання.

Як відомо зі статті на сайті Дніпропетровської ОВА, мобілізаційне завдання встановлюється підприємствам, установам і організаціям. Встановлює його державний орган, найчастіше це — обласні або районні військові адміністрації.

Пресслужба Лопушенської громади Тернопільської області пояснювала, що анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Міністерства економіки. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації мають п’ять днів з цього моменту, щоб вилучити у військовозобов’язаного витяг про відстрочку й надіслати його до ТЦК, де працівник стоїть на обліку.

Юристи в матеріалі для "ЛІГА ЗАКОН" зазначали, що ТЦК — орган, який лише зараховує військовозобов’язаних на спеціальний облік і може у цій процедурі відмовити, якщо у рішенні про бронювання була допущена помилка. Повноважень для анулювання відстрочок військкомати не мають, цим займається Мінекономіки.

Нагадаємо, адвокатка Неля Романенко пояснила, чи може чоловік отримати відстрочку від мобілізації, якщо його дружина має інвалідність третьої групи з дитинства.

Частина військовозобов’язаних має лише місяць на те, щоб пройти ВЛК. Фокус опублікував деталі відповідно до законодавства.