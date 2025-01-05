Мобілізація в Україні: чи дає чоловікові право на відстрочку від служби ступінь інвалідності його дружини

Ступінь інвалідності 3-ї групи у дружини дає підстави на отримання відстрочки від служби в ЗСУ. Однак у ТЦК можуть вимагати меддовідки із зазначенням причини присвоєння інвалідності.

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Військовозобов'язані в Україні можуть отримати відстрочку від призову в разі, якщо їхні дружини з дитинства мають ступінь інвалідності третьої групи. Про це повідомила адвокатка Неля Романенко на порталі b2bconsult.

Юриста запитали, чи може отримати відстрочку від служби в ЗСУ чоловік, який не проходив раніше службу, але є військовозобов'язаним зі спеціальністю фельдшер. При цьому лікарі поставили його дружині діагноз "дрібноклітинна В-клітинна лімфома".

За словами юриста, виходячи з попереднього аналізу хвороба справді належить до онкологічних із присвоєнням інвалідності. Українське законодавство в цьому випадку дозволяє чоловікові отримати право на відстрочку за пунктом 12 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Достатньо лише наявності у дружини військовозобов'язаного інвалідності 3-ї групи, яка встановлена внаслідок онкологічного захворювання", — додала Романенко.

На практиці в ТЦК можуть попросити додатковий медичний документ, де буде вказана причина інвалідності. У цьому документі бажана наявність словосполучення "онкологічне захворювання", щоб військкоми додатково не шукали інформацію про хворобу.

Фокус раніше писав про нові правила присвоєння інвалідності в Україні. Тепер для цього не потрібно лягати в стаціонар для медичної оцінки стану здоров'я.

Нагадаємо, у місті Малин Житомирської області медики вимагали хабар у тяжкопораненого військового, щоб підтвердити наявність у нього інвалідності.