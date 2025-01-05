Мобилизация в Украине: дает ли мужчине право на отсрочку от службы степень инвалидности его жены

Степень инвалидности 3-й группы у жены дает основания на получение отсрочку от службы в ВСУ. Однако в ТЦК могут потребовать медсправки с указанием причины присвоения инвалидности.

Related video

Военнообязанные в Украине могут получить отсрочку от призыва в случае, если их жены с детства имеют степень инвалидности третьей группы. Об этом сообщила адвокат Неля Романенко на портале b2bconsult.

Юриста спросили, может ли получить отсрочку от службы в ВСУ мужчина, который не проходил ранее службу, но является военнообязанным со специальностью фельдшер. При этом врачи поставили его жене диагноз "мелкоклеточная В-клеточная лимфома".

По словам юриста, исходя из предварительного анализа болезнь действительно относится к онкологическим с присвоением инвалидности. Украинское законодательство в этом случае разрешает мужчине получить право на отсрочку по пункту 12 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Достаточно только наличия у супруги военнообязанного инвалидности 3-й группы, которая установлена ​​в результате онкологического заболевания", — добавила Романенко.

На практике в ТЦК могут попросить дополнительный медицинский документ, где будет указана причина инвалидности. В этом документе желательно наличие словосочетания "онкологическое заболевание", чтобы военкомы дополнительно не искали информацию о болезни.

Фокус ранее писал о новых правилах присвоения инвалидности в Украине. Теперь для этого не нужно ложиться в стационар для медицинской оценки состояния здоровья.

Напомним, в городе Малин Житомирской области медики требовали взятку у тяжелораненого военного, чтобы подтвердить наличие у него инвалидности.