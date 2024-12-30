Как в Украине будут присваивать инвалидность: нужно ли ложиться в стационар

В Украине с января 2025 года меняются правила присвоения инвалидности. Пациентов могут направить на дообследование, но Минздрав сделает невозможным "хождение по кругу".

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Новые правила присвоения инвалидности в Украине предусматривают отправку пациента на дообследование лишь один раз. Ложиться в стационар для медицинской оценки не потребуется, рассказали министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Мария Карчевич.

До этого многие врачи для получения группы инвалидности требовали от пациентов выписки из стационара. Часто специалисты требовали, чтобы человек лежал в стационаре несколько раз в год. В Минздраве подчеркивают, что список нужных документов на получение инвалидности четко урегулируют.

Чтобы пациент "не ходил по кругу", врачам разрешат отправлять пациентов на дообследование не более одного раза для принятия решения.

"Здесь мы решаем два вопроса: покупали инвалидность те, кому она не была нужна. И не ставили инвалидность тем, кому нужно", — добавил министр.

Минздрав стремится определить "золотую середину", чтобы те, кто должен получить группу инвалидности, получили ее в определенный законом срок. Новые правила с 1 января упростят процедуру получения инвалидности для военнослужащих, уверяют чиновники.

Напомним, в Украине с 1 января 2025 года ликвидируют медико-социальные экспертизы. На смену им придет цифровизированная система оценки повседневного функционирования человека. Новая экспертная команда потребует полную медицинскую документацию, подтверждающую диагноз пациента.

Украинским мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет с II или III группой инвалидности придется проходить повторный медосмотр с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.