Мужчин с группами инвалидности обяжут пройти повторные осмотры: кого это коснется

В Верховной Раде рассматривают законопроект, который обяжет мужчин с инвалидностью в возрасте от 25 до 60 лет пройти повторные осмотры с 1 апреля до 1 ноября следующего года.

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Украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет с II или III группой инвалидности, которым был указан срок повторного осмотра, должны будут пройти его в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года, если Верховная Рада примет соответствующие изменения в законодательство. Это предусматривает новый закон о реформе МСЭК и Порядка проведения оценки повседневного функционирования лица, который 9 декабря одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, сообщает Судебно-юридическая газета.

В карточке проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица говорится, что граждане, которым при установлении инвалидности не был указан срок повторного осмотра, могут проходить его по собственному желанию или по обращению опекуна, если лицо лишено дееспособности.

Тем, кому был назначен повторный осмотр с 1 января 2025 года, но кто не смог пройти его своевременно, срок инвалидности продлят до даты принятия решения по результатам инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам осмотра, однако не позднее 1 июля следующего года.

Если же инвалидность с указанием срока повторного осмотра гражданину установили до введения закона в действие и срок приходится на период военного положения, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со ІІ или ІІІ группой инвалидности должны повторно пройти оценивание повседневного функционирования лица с 1 апреля до 1 ноября 2025 года.

Всем остальным гражданам, кроме тех, кого направить на проведение осмотра невозможно, будут проходить оценивание повседневного функционирования до 1 апреля 2026 года.

Напомним, 12 декабря в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с 1 января 2025 года меняются правила профосмотров: психиатрические осмотры работников профессий, требующих проверки психического состояния, должен будет оплачивать работодатель.

25 ноября пресс-служба Минздрава сообщала, что после скандала с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов экспертизы повторно проверяют более 1 600 должностных лиц с инвалидностью.