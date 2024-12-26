С нового года медосмотр можно будет пройти дистанционно: детали реформы

По новой системе оценки повседневного функционирования люди с инвалидностью смогут выбирать между очным и заочным форматом медосмотра, а также экспертная команда при необходимости будет выезжать на место пребывания пациента.

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С 1 января 2025 года в Украине ликвидируются медико-социальные экспертизы, вместо них будет работать цифровизированная система оценки повседневного функционирования человека. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какими способами будут проводить оценку для установления и подтверждения инвалидности после реформы.

В министерстве рассказывают, что с нового года, в зависимости от обстоятельств и потребностей человека, пройти оценивание функционирования можно будет в несколько способов:

очно — непосредственно в учреждении здравоохранения;

дистанционно — с помощью методов и средств телемедицины;

заочно — по предоставленным человеком документам, без его личного присутствия;

выездной осмотр — экспертная команда при необходимости может выехать к месту пребывания или лечения пациента.

После ликвидации МСЭК медосмотр можно будет пройти заочно: какие условия

Для заочного оценивания нужно будет предоставить экспертной команде полную и правдивую медицинскую документацию, подтверждающую диагноз. Отмечается, что его будут проводить в первую очередь для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с заболеваниями, дефектами или нарушениями функций органов.

Заочное оценивание возможно при таких диагнозах:

злокачественные новообразования III-IV стадии (подтвержденные КТ/МРТ или гистологией);

болезни крови, кроветворных органов;

туберкулез;

диагнозы, осложненные гемиплегией, параплегией или тетраплегией;

приобретенное отсутствие конечностей;

состояние после трансплантации органов или имплантации кардиостимулятора;

врожденные нарушения;

печеночные болезни.

Заочный формат будут выбирать, если человек не будет настаивать на очном медосмотре.

В отдельных случаях экспертная команда может выехать для оценки на место пребывания человека. Такой формат предусмотрен для пациентов, которые имеют документально подтвержденные серьезные ограничения подвижности, или военнослужащих и участников боевых действий, чье состояние не соответствует критериям заочного медосмотра.

В министерстве отметили, что врач или председатель военно-врачебной комиссии может направить пациента на оценку повседневного функционирования, когда наступает срок повторного осмотра или заболевание приобретает устойчивый или необратимый характер.

Напомним, 23 декабря в Минздраве рассказали, какие медицинские услуги с 1 января 2025 года будут бесплатными. В ведомстве отметили, что государство оплачивает лечение и консультации по 43 пакетам медицинских гарантий, однако в большинстве случаев для этого нужно иметь направление от семейного врача.

Кроме того, СМИ 17 декабря рассказывали, кого из граждан Украины с группами инвалидности обяжут пройти повторные осмотры с 1 апреля до 1 ноября 2025 года.