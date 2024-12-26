З нового року медогляд можна буде пройти дистанційно: деталі реформи

За новою системою оцінювання повсякденного функціонування люди з інвалідністю зможуть обирати між очним і заочним форматом медогляду, а також експертна команда за потреби виїжджатиме на місце перебування пацієнта.

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З 1 січня 2025 року в Україні ліквідовуються медико-соціальні експертизи, замість них працюватиме цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини. У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, якими способами проводитимуть оцінювання для встановлення та підтвердження інвалідності після реформи.

У міністерстві розповідають, що з нового року, залежно від обставин і потреб людини, пройти оцінювання функціонування можна буде в кілька способів:

очно — безпосередньо в закладі охорони здоровʼя;

дистанційно — за допомогою методів і засобів телемедицини;

заочно — за наданими людиною документами, без її особистої присутності;

виїзний огляд — експертна команда за потреби може виїхати до місця перебування чи лікування пацієнта.

Після ліквідації МСЕК медогляд можна буде пройти заочно: які умови

Для заочного оцінювання потрібно буде надати експертній команді повну та правдиву медичну документацію, яка підтверджує діагноз. Зазначається, що його проводитимуть першочергово для військовослужбовців, учасників бойових дій і пацієнтів із захворюваннями, дефектами чи порушеннями функцій органів.

Заочне оцінювання можливе за таких діагнозів:

злоякісні новоутворення ІІІ-IV стадій (підтверджені КТ/МРТ чи гістологією);

хвороби крові, кровотворних органів;

туберкульоз;

діагнози, ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією;

набута відсутність кінцівок;

стан після трансплантації органів або імплантації кардіостимулятора;

вроджені порушення;

печінкові хвороби.

Заочний формат обиратимуть, якщо людина не наполягатиме на очному медогляді.

В окремих випадках експертна команда може виїхати для оцінювання на місце перебування людини. Такий формат передбачений для пацієнтів, які мають документально підтверджені серйозні обмеження рухливості, або військовослужбовців та учасників бойових дій, чий стан не відповідає критеріям заочного медогляду.

У міністерстві зауважили, що лікар або голова військово-лікарської комісії може направити пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування, коли настає строк повторного огляду або захворювання набуває стійкого чи необоротного характеру.

Нагадаємо, 23 грудня в МОЗ розповіли, які медичні послуги з 1 січня 2025 року будуть безплатними. У відомстві зазначили, що держава оплачує лікування та консультації за 43 пакетами медичних гарантій, однак у більшості випадків для цього потрібно мати направлення від сімейного лікаря.

Крім того, ЗМІ 17 грудня розповідали, кого з громадян України із групами інвалідності зобов'яжуть пройти повторні огляди з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.