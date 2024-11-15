Як в Україні з 1 січня встановлюватимуть інвалідність: уряд прийняв постанову (інфографіка)

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідовуються МСЕК і оцінювати стан людини будуть вже по іншому. Шлях до встановлення статусу інвалідності повинен значно спроститися та позбутися корупційної частини.

У четвер, 15 листопада, Кабінет міністрів прийняв документ, який визначатиме новий порядок проведення оцінювання і замінює процес медико-соціальної експертизи (МСЕК) з 1 січня 2025 року. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Прийнята урядом постанова "Про деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи"закладає зміни в системі на прикладі запровадження нової концепції оцінювання, спрощенні для пацієнта процесу встановлення чи підтвердження статусу інвалідності, цифровізацію процесу, антикорупційні заходи тощо.

Після 1 січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, термін повторного огляду подовжується на 6 місяців.

Усі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються, наголошують у МОЗ.

У міністерстві запевняють, що шлях до встановлення статусу інвалідності повинен значно спроститися і скоротитися. Оцінювання проводитимуть команди лікарів-практиків на базі 300 лікарень, які будуть територіально рівномірно розташовані, причому в одному закладі існуватиме декілька команд на кожен профіль справ. За можливості, справи спрямовувати у заклади профільного спрямування.

Під кожний випадок формуватиметься індивідуальний склад експертної команди, а індивідуальні дані лікарів та пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання.

Замість паперового процесу з 1 січня буде запроваджено електронну систему, що мінімізує корупційні зловживання та дозволить відстежити всі етапи розгляду справи.

Також планується створити Центр оцінювання функціонального стану осіб, який перевірятиме обґрунтованість рішень команд та займатиметься справами, направленими на оскарження.

Постанова затверджує, що інвалідність зберігається для всіх осіб, кому раніше інвалідність була встановлена пожиттєво. Разом зі збереженням цього статусу зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Їх інвалідність може бути переглянута виключно за їх бажання або за рішення суду. Для осіб, яким було встановлено інвалідність зі строком повторного огляду, і він припадає на час впровадження нової системи, статус інвалідності продовжують на 6 місяців, як і відповідні виплати та гарантії.

Для чоловіків призовного віку, які під час дії воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно буде його пройти до 1 листопада 2025 року, а для решти осіб — до 1 квітня 2026 року. Виключення становлять особи на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоровʼя за визначеним у постанові переліком. Також оцінювання раніше за визначений попередньо строк може відбутись за запитом суду чи правоохоронних органів, зокрема в рамках кримінального провадження.

Наступні кроки МОЗ

Для впровадження нової системи заплановано скоротити кількість документів, які отримує людина за результатами оцінювання: замість 12 довідок чи виписок у різних комбінаціях буде 1 комплексний документ.

Також заплановано, що довідкова та статистична інформація про команди, їх спеціальності, місцезнаходження, черги та рішення буде доступна публічно на аналітичних панелях (дашбордах).

Зазначається, що поточні зміни поки що не стосуються дітей. Процеси щодо інвалідності неповнолітніх також потребують оновлення, аби бути більш зручними та орієнтованими на пацієнта. Це заплановано наступним етапом. Наразі для дітей залишається чинна система, де статус інвалідності призначається за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні запровадять дистанційну, заочну та виїзну оцінки стану функціонування людини. Система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини.

У МОЗ повідомляли, що керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. Тим часом лікарі, які працюють зараз у МСЕК на інших посадах, зможуть подавати свої кандидатури на посади в лікарні.