Що буде після ліквідації МСЕК та чи можна експертизу пройти онлайн, — Шмигаль

В Україні запровадять дистанційну, заочну та виїзну оцінки стану функціонування людини. Система буде цифровізована, повідомив прем'єр Денис Шмигаль та націлена на максимальну реабілітацію людини.

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) в Україні будуть ліквідовані. Як наголосив під час засідання Уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, бюрократичну систему замінить механізм, що орієнтований на людину та на її потреби.

Очільник Кабміну зазначив, що до Верховної Ради спрямований проєкт закону, який, за його словами, встановлює "алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини".

Лікарі у складі експертних команд мають об'єктивно оцінювати стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності чи особа працездатна, — повідомив Денис Шмигаль.

Окрім цього, зазначив прем'єр, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення її до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

Уряд також схвалив два законопроєкти, які регламентують соціальні послуги та страхові виплати, що залежатимуть від оцінки стану працездатності. Й для людей з повною стійкою втратою працездатності їхній розмір суттєво зросте, анонсував Денис Шмигаль.

Для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку працівник мав до страхового випадку та після повернення на роботу.

Водночас тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців збільшать до 1,5 року, під час яких людину буде неможливо звільнити.

При цьому статус інвалідності, який передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні, зберігається, тобто для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться, підкреслив урядовець.

Нагадаємо, лікарі, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), в майбутньому не будуть допущені до посад в оновленій системі лікарських комісій.

А військовослужбовцям з пораненнями та людям з важкими хворобами не доведеться ходити по установах, щоб отримати довідки. Спершу їх оглядатиме сімейний лікар та спеціальна медична комісія у найближчій лікарні.