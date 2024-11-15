Анна Саліванчук розповіла про складну операцію на шиї, через яку вона могла отримати інвалідність

Анна Саліванчук зізналася, що тривалий час боялася операції, яку врешті решт довелося робити тільки не планово, а вже екстрено.

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, як у 35 років перенесла складну операцію на шиї. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Так, Саліванчук розповіла, що через грижі в шиї одного дня вона просто втратила зір, через що їй екстрено потрібна була операція.

Почалося все з того, що кілька лікарів радили акторці операцію, адже ті грижі, які були у неї в шиї були небезпечними. Попри застереження і те, що акторка майже не відчувала одну руку Саліванчук все не наважувалася на неї, адже при маленькій похибці після цієї операції, вона могла стати людиною з інвалідністю. Жінка зізналася, що боялася, адже у неї було двоє маленьких дітей на руках.

Однак прокинувшись одного дня і зрозумівши, що вона зовсім нічого не бачить, вона терміново звернулася до лікаря, який провів їй складну операцію, яка пройшла успішно.

За словами Саліванчук, нині в неї в шиї стоять титанові пластини. Акторка розповіла, що після операції її здоров’я значно покращилося і вона не відчуває жодного дискомфорту.

"Я втратила зір. Грижі мені впилися в спинний мозок і передавили (ред. нерви). Одразу після операції в мене рука запрацювала, я її відчула, бо це можна було різати, щипати, кусати — взагалі нічого не відчувала. Одразу повернувся зір і все добре", — пояснила акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Саліванчук розповіла про втрату дитини.

Крім цього, Фокус писав, що акторка Анна Саліванчук отримала диплом сімейного психолога.