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Стиль життя

Анна Саліванчук розповіла про складну операцію на шиї, через яку вона могла отримати інвалідність

Анна Саліванчук про складну операцію на шиї, Анна Саліванчук про грижі, Анна Саліванчук про втрату зору
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/ | Анна Саліванчук

Анна Саліванчук зізналася, що тривалий час боялася операції, яку врешті решт довелося робити тільки не планово, а вже екстрено.

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, як у 35 років перенесла складну операцію на шиї. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Так, Саліванчук розповіла, що через грижі в шиї одного дня вона просто втратила зір, через що їй екстрено потрібна була операція.

Почалося все з того, що кілька лікарів радили акторці операцію, адже ті грижі, які були у неї в шиї були небезпечними. Попри застереження і те, що акторка майже не відчувала одну руку Саліванчук все не наважувалася на неї, адже при маленькій похибці після цієї операції, вона могла стати людиною з інвалідністю. Жінка зізналася, що боялася, адже у неї було двоє маленьких дітей на руках.

Однак прокинувшись одного дня і зрозумівши, що вона зовсім нічого не бачить, вона терміново звернулася до лікаря, який провів їй складну операцію, яка пройшла успішно.

За словами Саліванчук, нині в неї в шиї стоять титанові пластини. Акторка розповіла, що після операції її здоров’я значно покращилося і вона не відчуває жодного дискомфорту.

"Я втратила зір. Грижі мені впилися в спинний мозок і передавили (ред. нерви). Одразу після операції в мене рука запрацювала, я її відчула, бо це можна було різати, щипати, кусати — взагалі нічого не відчувала. Одразу повернувся зір і все добре", — пояснила акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Саліванчук розповіла про втрату дитини.

Крім цього, Фокус писав, що акторка Анна Саліванчук отримала диплом сімейного психолога.