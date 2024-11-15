Анна Саливанчук рассказала о сложной операции на шее, из-за которой она могла получить инвалидность

Анна Саливанчук призналась, что долгое время боялась операции, которую в конце концов пришлось делать только не планово, а уже экстренно.

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как в 35 лет перенесла сложную операцию на шее. Подробностями она поделилась в интервью Славы Демина.

Так, Саливанчук рассказала, что из-за грыжи в шее однажды она просто потеряла зрение, из-за чего ей экстренно нужна была операция.

Началось все с того, что несколько врачей советовали актрисе операцию, ведь те грыжи, которые были у нее в шее были опасными. Несмотря на предостережения и то, что актриса почти не чувствовала одну руку Саливанчук все не решалась на нее, ведь при маленькой погрешности после этой операции, она могла стать человеком с инвалидностью. Женщина призналась, что боялась, ведь у нее было двое маленьких детей на руках.

Однако проснувшись однажды и поняв, что она совсем ничего не видит, она срочно обратилась к врачу, который провел ей сложную операцию, которая прошла успешно.

По словам Саливанчук, сейчас у нее в шее стоят титановые пластины. Актриса рассказала, что после операции ее здоровье значительно улучшилось и она не испытывает никакого дискомфорта.

"Я потеряла зрение. Грыжи мне впились в спинной мозг и передавили (ред. нервы). Сразу после операции у меня рука заработала, я ее почувствовала, потому что это можно было резать, щипать, кусать — вообще ничего не чувствовала. Сразу вернулось зрение и все хорошо", — пояснила актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Саливанчук рассказала о потере ребенка.

Кроме этого, Фокус писал, что актрисаАнна Саливанчук получила диплом семейного психолога.