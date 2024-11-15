Анна Саливанчук рассказала о потере ребенка (видео)

Анна Саливанчук рассказала, что могла стать мамой двух дочерей, однако дважды эмбрионы с девочками замирали.

39-летняя украинская актриса Анна Саливанчук известная ролью в комедийном сериале "Однажды под Полтавой" рассказала о потере двух детей. Подробностями она поделилась в интервью Славы Демина.

Так, актриса призналась, что в 2015 году, когда она родила старшего сына Глеба, у нее должна была родиться двойня. На УЗИ она узнала, что ожидает мальчика и девочку, однако уже на 15 неделе беременности, эмбрион девочки замер. Несмотря на это Саливанчук доносила беременность до положенного срока и родила здорового мальчика.

Однако как оказалось это не единственный случай, когда у актрисы замерла беременность. Уже через три года она снова забеременела. На этот раз Саливанчук ожидала девочку. Актриса была счастлива, поэтому делилась новостью со всеми, но уже на 15 неделе плод замер. Саливанчук была беременна дочкой.

Уже впоследствии она узнала, что у девочки не хватало хромосом, то есть она могла родиться с пороками. Актриса призналась, что рада, что так сложилось, ведь узнав о возможном генетическом заболевании, она бы скорее всего вынуждена была сделать аборт, ведь не готова была бы родить такого ребенка.

"Я делала генетический тест, потому что думала, что дважды на 15-й неделе — это что-то не то. Но с генетикой все было хорошо, просто не хватало хромосом. Спасибо, что он замер, потому что я не смогла бы и сделала бы аборт. Я не готова была к этому. Это большой поклон всем мамам, которые слышат какие-то такие вещи и все равно рожают детей. Это очень тяжелый труд", — призналась артистка.

Актриса также рассказала, что несмотря на замершую беременность она еще некоторое время вынуждена была носить в себе мертвого ребенка, пока ей не провели плановую операцию. Уже в 2020 году женщина забеременела в третий раз и родила сына Никиту.

Заметим, что Анна Саливанчук 10 лет была в браке с исполнительным продюсером "Квартала 95" и народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. В марте 2024 года пара сообщила о разводе.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Анна Саливанчук получила диплом семейного психолога.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Саливанчук рассказала, как ей диагностировали рак.