Уже год не вместе: актриса Анна Саливанчук развелась со своим мужем после 10 лет брака

Актриса почти год скрывала правду о личной жизни. И хоть поклонники подозревали, что в семье проблемы Анна Саливанчук не хотела обсуждать публично свой брак.

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38-летняя украинская актриса Анна Саливанчук после 10 лет брака развелась со своим мужем исполнительным продюсером "Квартала 95" и народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Об этом актриса написала у себя на странице в инстаграм в первый день весны сегодня, 1 марта.

В частности, актриса написала, что пришло время рассказать правду о своей личной жизни, которую она так тщательно скрывала последний год. По словам, Анны Саливанчук в мае прошлого года она официально развелась со своим мужем и отцом ее двух сыновей.

"Я с детства была уверена, что выйду замуж один раз и на всю жизнь, но что-то пошло не так, и я знаю что... Но умоляю не спрашивайте, почему, как и зачем. Просто порадуйтесь за меня, что я иду дальше и эту книгу я дочитала до конца", — написала Саливанчук.

Актриса отметила, что многие поклонники догадывались о проблемах в семье и разводе, однако она не была готова об этом говорить, поскольку ей было очень больно.

Анна Саливанчук отметила, что они пытались с мужем спасти их брак, но все попытки выдались тщетными. Прежде всего они пытались ради детей, но не удалось.

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Актриса отметила, что сейчас она свободная и незамужняя женщина. О причинах развода актриса говорить не хочет.

Конечно после такой откровенности поклонники актрисы начали активно комментировать новость: "Труднее всего найти силы разорвать то, что накладывает бремя на душу, то, что не несет радости. Вы это сделали! Желаю Вам жить в гармонии с собой. Любить и с уважением относиться к себе!", "Держитесь, тоже через это прохожу. Если бы тяжело не было, движемся счастливы дальше, потому что у нас растет будущее. Будущее наши дети, а мы в них должны быть, счастливы", "Главное, чтобы была счастлива) Вы большой молодец!", "Главное — не разбивайте себе сердце! Развод — это не конец света, так что если спасти брак невозможно, то надо дать себе и бывшему мужу шанс быть счастливыми в будущем! Хорошие родители после развода не исчезают, а лучшие родители даже еще больше стараются уделить время детям, поэтому верьте, что все будет хорошо! С новым жизненным этапом!", "Вы невероятная! Семья и дети это как вселенная для женщины! Но основное это именно мы с нас начинается свет".

Стоит отметить, что Анна Саливанчук и Александр Божко пробыли в браке около 10 лет. Совместно пара имеет двух сыновей — 9-летнего Глеба и 4-летнего Никиту.

Напомним, ранее мы писали, телеведущая Марина Аристова после 13 лет брака развелась с экс-депутатом Юрием Аристовым. Кроме этого, Фокус писал, что Марина Аристова призналась, почему развелась после 13 лет брака.