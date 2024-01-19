"Остаемся друзьями": Николай Тищенко назвал причину своего развода

Алла Барановская и Николай Тищенко были вместе около десяти лет. От их союза подрастает сын.

Related video

Украинский нардеп Николай Тищенко впервые прокомментировал свой развод с бизнес-леди Аллой Барановской. Подробностями личной жизни политический деятель поделился в разговоре с телеграм-каналом "Украина сейчас".

Оказалось, что пара, которая воспитывает общего сына Давида, уже давно не живет вместе.

Важно

Николай Тищенко разводится - СМИ

"Одна из причин расторжения брака — это невозможность совместного проживания. Алла живет в другом месте, я работаю в Киеве. К сожалению, это не позволяет нам вместе содержать общее имущество и жизнь", — признается Тищенко, который сейчас в третий раз разводится.

Николай Тищенко и Алла Барановская

В частности, нардеп признался, что они с бывшей возлюбленной остаются в хороших отношениях, ведь экс-паре вместе нужно воспитывать общего наследника.

"Мы остаемся друзьями. Мы все же прожили 10 лет. У нас есть ребенок, мы будем его совместно воспитывать. Мы любим сына и будем все делать для того, чтобы он был счастлив", — рассказывает украинский политический деятель.

Алла Барановская с сыном

Еще в начале 2023 года Алла Барановская заявила, что будет держать свою личную жизнь подальше от внимания публики. Летом того же года в интервью Рамине Эсхакзай она рассказывала, что ее муж многое делает для Украины.

Напомним, Николай Тищенко заявил, что не посещал Таиланд во время большой войны.

Также Фокус писал о мнении таролога относительно развода Николая Тищенко и Аллы Барановской.