Нардеп Тищенко заявил, что не был в Таиланде во время полномасштабной войны (видео)
Политик утверждает, что не посещал Таиланд в рамках своей командировки в Азию, однако его публикации в социальных сетях говорят об обратном.
Народный депутат Николай Тищенко, исключенный из фракции "Слуга народа", утверждает, что не посещал Таиланд после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом он сказал во время прямой трансляции, которую проводил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Верховной Раде 21 декабря.
Гончаренко спросил у коллеги, что он делал в Таиланде во время полномасштабной войны, на что тот ответил, что якобы не посещал данную страну. Тищенко заявил, что был командировке за свой счет во Вьетнаме, а касательно Таиланда – "там другая история".
На вопрос о том, почему тогда в январе 2023 года на страницах посольства Украины в Таиланде появилось объявление о встрече украинской общины с Тищенко, нардеп ответил этой информации сейчас нет на сайте.
Поездка Тищенко в Таиланд: что известно
На официальном сайте посольства Украины в Таиланде 26 января был опубликован анонс встречи Николая Тищенко с представителями украинской общины в Бангкоке для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия".
Сам народный депутат 27 января сообщил на своей странице в Facebook, что отправился в Азию с официальным визитом и уже 2 недели находится за пределами Украины. По его словам, все высшее руководство, в том числе и глава фракции "Слуга народа", знали о его поездке. В этой же публикации Тищенко подтверждает, что находится в Таиланде.
"Вторая остановка. Королевство Таиланд. Да, действительно, сегодня я второй день нахожусь в этой стране вместе со специалистами по региону", — написал нардеп.
Позже Тищенко заявил, что некоторые представители средств массовой информации дискредитируют Украину перед вьетнамскими и тайскими партнерами, освещая его поездку в Таиланд. Политик также раскритиковал участников закрытого чата фракции, которые якобы "слили" его фото с командировки в Сеть.
По данным СМИ, нардеп также "засыпал" фракционный чат словами возмущения, утверждая, что его поездка в Таиланд является ничем иным, как "титанической работой" в рамках зарубежной дипломатической поездки по азиатским странам.
Напомним, 29 октября Николай Тищенко заявил, что на него напали во Львовской области. По словам нардепа, он приезжал во регион, чтобы бороться с рейдерами, которые незаконно выселяют пожилых людей с их жилплощади.