"Приоритетное направление ": Тищенко рассказал, что за 2 недели сделал во Вьетнаме и Таиланде

Нардеп заявил, что глава "Слуги народа" и высшее руководство знает о его поездке в Азию. Он находится там по официальным причинам, о чем готов отчиться после возвращения в Украину.

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Народный депутат Украины Николай Тищенко заявил, что поехал в Азию с официальной поездкой. Он уже 2 недели находится за пределами Украины. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По его словам, все высшее руководством, в том числе и глава фракции "Слуга народа", знают о его поездке.

"Идет война и мы только выполняем приказы. Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи официальные и задокументированы", — заявил Тищенко.

По его словам, он является сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом. Тищенко был в Хошимине, подписывая все необходимые документы примерно 2 недели. Затем он отправился в Таиланд.

"Результат: проведена встреча с представителями королевской семьи и достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины", — отметил депутат.

По его словам, в скором времени он снова вернется во Вьетнам, чтобы провести встречи с официальными лицами.

"По приказу высшего руководства Азиатское направление является одним из приоритетных", — заявил Тищенко.

Он заявил, что его поездки продолжатся так же, как и планировалось, поскольку он действует исключительно в интересах Украины.

"В политику я пришел благодаря Президенту и избирателям, все свои обещания, перед которыми я выполнил. И дальше продолжу, несмотря ни на какие грязные технологии, четко выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи", — заявил народный депутат.

Напомним, что поездку Николая Тищенко в Таиланд с целью встречи с украинцами анонсировало ранее посольство Украины в Таиланде. СМИ позже показали переписку нардепа во фракционном чате. Депутат говорил о поездке в Таиланд для проведения "титанической работы в рамках турне по странам Азии".

Госпогранслужба Украины завила, что Николай Тищенко выехал из страны согласно действующим правилам пересечения границы.

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает поведение Тищенко неприемлемым. По его словам, Тищенко сам договорился с посольством Украины в Таиланде насчет встречи с украинцами. Указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении на выезд за границу для украинских чиновников, по сведениям Арахамии, предусматривает, что депутаты должны получать письменные директивы от Министерства иностранных дел. После они должны будут отчитываться о поездке, чтобы не было злоупотреблений с выездами из страны.