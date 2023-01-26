Исключение Тищенко из фракции "Слуга народа": нардепы не могут собрать голоса, – СМИ

Глава фракции Давид Арахамия считает поведение политика неприемлемым в условиях большой войны с Россией и говорит про общественный договор — политики и чиновники должны быть в Украине. Президент Владимир Зеленский напомнил правила выезда из страны для "тех, кто плохо услышал".

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В "Слуге народа" не могут собрать нужное количество голосов, чтобы исключить из фракции народного депутата Николая Тищенко после его поездки в Таиланд во время войны в Украине. Об этом рассказал источник "Украинской правды" во фракции "Слуга народа".

Во фракции не получается собрать голоса даже за снятие Тищенко с должности заместителя главы комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

"Голосов нет за исключение из фракции "Слуга народа", — заключил собеседник.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает поведение Николая Тищенко в условиях полномасштабной войны с Россией неприемлемым.

"Я предупреждал всех, что нужно работать только на оборону, только на защиту нашего государства. Именно поэтому я решил немедленно лишить Тищенко статуса заместителя председателя фракции, а также обратился к Елене Шуляк по поводу исключения его из партии "Слуга народа". Она оперативно отреагировала на этот призыв", — сказал Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам парламентария, существует моральная составляющая общественного договора — политики и чиновники должны быть в Украине, за исключением частных случаев.

"В Украине вступил в силу указ президента. Народные избранники и чиновники не могут выезжать за пределы Украины, за исключением четко определенных оснований, прежде всего должна быть официальная командировка. Хотя Николай Тищенко выехал за границу раньше, чем появился указ, все же есть моральная составляющая общественного договора".

Арахамия утверждает, что Тищенко сам договорился с посольством Украины в Таиланде насчет встречи с украинцами. Указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении на выезд за границу для украинских чиновников, по сведениям Арахамии, предусматривает, что депутаты должны получать письменные директивы от Министерства иностранных дел.

После они должны будут отчитываться о поездке, чтобы не было злоупотреблений с выездами из страны. Арахамия напомнил об онлайн-опросе во фракции "Слуга народа" об исключении Тищенко.

Выезд Николая Тищенко в Таиланд — как отреагировал президент?

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с отъездом Николая Тищенко в Таиланд в вечернем видеообращении.

"К сожалению, вынужден повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели", — заявил президент.

По словам главы государства, других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

"И я думаю, это справедливо", — заключил он.

Напомним, что поездку Николая Тищенко в Таиланд с целью встречи с украинцами анонсировало ранее посольство Украины в Таиланде. СМИ позже показали переписку нардепа во фракционном чате. Депутат говорил о поездке в Таиланд для проведения "титанической работы в рамках турне по странам Азии".

Госпогранслужба Украины завила, что Николай Тищенко выехал из страны согласно действующим правилам пересечения границы. Изменения в решение СНБО Кабмин должен наработать за 5 дней.

Фокус ранее сообщал, как в декабре прошлого года Тищенко попал в другой скандал. Нардеп проник ночью с группой неизвестных людей на территорию частного предприятия "Гринвуд 2005".