Уехал по закону: в Госпогранслужбе рассказали, как Тищенко попал в Таиланд

Кабмин должен наработать решения по запрету выезда чиновникам за границу в течение 5 дней. Николай Тищенко успел в срок и готовится к встрече с украинцами в Бангкоке.

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко выехал за границу по действующим правилам пересечения границы. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в комментарии "Укринформу".

Пограничники уточнили, что изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Кабмин должен наработать за 5 дней. Граждане Украины могут пропускать через границу исключительно в пределах норм законодательства Украины, рассказали в пресс-службе.

СНБО 24 января решил запретить выезд чиновникам за границу. Теперь должностным лицам центральной власти и разных других уровней местной власти можно выезжать из страны исключительно в служебных целях.

Госпогранслужба разъяснила, что мужчины-нардепы могут выехать за границу по паспорту гражданина Украины и подтверждению статуса народного депутата. В случае выезда по дипломатическому паспорту или служебному паспорту — при наличии документов, удостоверяющих факт выезда за границу в служебную командировку.

Николай Тищенко отправился в Таиланд

О поездке Николая Тищенко в Таиланд на встречу с представителями украинской общины в Бангкоке сообщило 26 января посольство Украины в Таиланде. Мероприятие должно пройти 27 января на территории отеля "Novotel".

[ + – ] Тищенко завил, что провел встречу с представителями королевской семьи Фото: Telegram

Данная информация появилась в СМИ, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал заседание по отстранению Тищенко от должности замглавы фракции. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечал, что не подписывал распоряжение на командировку Тищенко в Таиланд.

"Украинская правда" со ссылкой на источники показала переписку Тищенко во фракционном чате. Политик утверждал, что поехал в Таиланд вести "титаническую работу в рамках диппоездки по азиатским странам".

Тищенко отмечал, что руководство фракции, в том числе Арахамия, был в курсе его поездки и якобы одобрил ее.

Фокус ранее писал, как 9 декабря Тищенко попал в скандал после проникновения на территорию частного предприятия "Гринвуд 2005" в Закарпатской области.

Руководство партии "Слуга народа" в июле прошлого года прекратило полномочия Тищенко на посту главы ячейки "Слуга народа" в Закарпатской области.

В сентябре 2022 года Тищенко приезжал в освобожденные районы Харьковской области. В сети появилось видео, как нардеп проверяет возможную взрывчатку палкой.