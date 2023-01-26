"Не нужно объяснять": Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд

Бывший заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко посетил Бангкок для "взаимодействия с украинской общиной".

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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с представителями украинской общины в Бангкоке. Об этом говорится на официальном сайте посольства Украины в Таиланде.

"Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", — говорится в анонсе.

Также сообщается, что мероприятие состоится в пятницу 27 января на территории отеля "Novotel" в Бангкоке.

[ + – ] Анонс встречи с Николаем Тищенко

Как отреагировали на поездку Тищенко в Украине

После распространения информации в СМИ, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал срочное заседание касательно отстранения Николая Тищенко от должности заместителя председателя фракции.

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, что после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", — написал Арахамия в Telegram.

Следом спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Николай Тищенко уволен с должности замглавы фракции. По ее словам, заседание по этому поводу состоится в ближайшее время.

Кроме того, председатель "Слуги народа" Елена Шуляк сообщила, что Николай Тищенко исключен из партии.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение на командировку Николая Тищенко в Таиланд.

Выезд за границу во время войны

24 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО касательно запрета на поездки за границу в личных целях для государственных служащих, в частности для народных депутатов.

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", — сказал президент.

Фокус также писал о том, что 9 декабря заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко попал в скандал из-за проникновения на территорию частного предприятия "Гринвуд 2005" в Закарпатской области.

Еще мы сообщали, что 19 июля партия "Слуга народа" прекратила полномочия народного депутата Николая Тищенко на посту руководителя областной организации политической силы в Закарпатской области. Глава политсилы Елены Шуляк отметила, отметила, что требования к партийной деятельности ужесточились на фоне войны.