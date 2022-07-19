Тищенко отстранили от руководства Закарпатским филиалом "Слуги народа"

По словам главы организации Елены Шуляк, партия не должна во время войны РФ против Украины ассоциироваться с "сомнительными пиар-акциями".

Партия "Слуга народа" прекратила полномочия народного депутата Николая Тищенко на посту руководителя областной организации политической силы в Закарпатской области. Об этом сообщила глава политсилы Елены Шуляк, передает пресс-служба "слуг" в Telegram-канале во вторник, 19 июля.

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Согласно заявлению партии, полномочия Тищенко на должности главы Закарпатского филиала политсилы прекращены главой "Слуги народа" Елены Шуляк с 19 июля. Временно исполняющим обязанности на этом посту назначен Виктор Микита.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронта и укреплению тыла, которую проводят тысячи членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", — цитирует партия главу "слуг" Елену Шуляк.

По словам лидера политической силы, от региональных организаций "слуг народа" зависит эффективность деятельности партии. Шуляк отметила, что требования к партийной деятельности ужесточились на фоне войны.

Отметим, что в последнее время у нардепа Тищенко возник конфликт с народным депутатом из "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которая обвинила своего однопартийца в дискредитации политсилы. Помимо этого Безуглая сообщила, что Тищенко не раз становился фигурантом антикоррупционных расследований журналистов. Она инициировала исключение уже бывшего лидера Закарпатской организации "слуг" из партии и фракции. Тем не менее в политсиле заявили, что не будут вмешиваться в конфликт. Сам Тищенко обвинил Безуглую в связях с подозреваемым в государственной измене народным депутатом Виктором Медведчуком.

Напомним, недавно руководство одной из львовских гостиниц сообщило, что Тищенко покинул заведение, не заплатив счет.