Украина должна знать "героя": нардепа Тищенко обвинили в том, что он "забыл" оплатить счет в ресторане (видео)

Директор гостиницы Panorama Lviv Hotel заявил, что политик сытно поел и быстро вышел из заведения. С ним и его представителями пытались выйти на связь, но никто не ответил.

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко мог "забыть" рассчитаться в одном из ресторанов Львова. Об этом сообщил в Facebook директор гостиницы Panorama Lviv Hotel Андрей Вильчинский.

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Инцидент в ресторане с Тищенко случился 4 марта. С ним пытались связаться через социальные сети и его представителей. Обратную связь никто не дал, за обед не рассчитались, пишет Вильчинский.

"Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем, который сытно поел и быстро ушел, но "забыл" рассчитаться. Это знаменитый "ревизор" и депутат Верховной Рады (которым, кстати, спикер запретил покидать Киев, поскольку идет война) Николай Тищенко. Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", — отметил ресторатор.

По состоянию на 1 апреля Тищенко публично не комментировал инцидент. Судя по его профилю в Facebook, он вернулся в Киев 31 марта, повесил на себя автомат и сфотографировался с украинскими военными.

"Каждый украинец сражается с врагом на своем фронте, как может. Но мы едины и это больше не изменить. Для российских войск не существует запретных целей – больницы, роддома, аэропорты, жилые кварталы. Зверству россии больше нет предела. Но мы за все отомстим, за каждую смерть. И не отдадим ни одного клочка нашей земли", – подписал он фото.

Чем еще прославился Тищенко?

До войны с Россией "слуга народа" на заседании Киевского горсовета назвал столичную депутатку "девочкой". Он упрекнул ее в "улыбке во время войны".

7 января этого года политик поздравил украинцев не с Рождеством, а с Пасхой.

В конце декабря прошлого года он утверждал, что вакцинировался от коронавируса "ковидом". Спустя некоторое время нардеп исправился и заявил, что имел в виду вакцину Pfizer.

Тищенко также советовал определять "настоящего украинца" по его любви к салу.

Фокус писал, что Тищенко оказался в числе народных депутатов-прогульщиков и лишился депутатских выплат за ноябрь 2021 года.