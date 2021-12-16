Арахамия, Порошенко, Тищенко и Кива: кто в ноябре лишился депутатских 45 тыс. из-за прогулов Рады

В аппарате парламента на запрос Фокуса рассказали, что выплаты не достанутся 72-м нардепам. Благодаря этому бюджет сэкономит 3,3 млн гривен.

Из-за прогулов пленарных заседаний и собраний своего профильного Комитета депутатских выплат за ноябрь 2021 года лишились 72 парламентария. Об этом стало известно из ответа аппарата Верховной Рады Украины на соответствующий запрос Фокуса.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, в списке парламентариев, которые не смогут использовать по 45,4 тыс. грн для компенсации расходов на выполнение своих депутатских полномочий, оказались:

Игорь Абрамович (ОПЗЖ); Сергей Алексеев (ЕС); Давид Арахамия (СН, руководитель фракции); Валерий Божик (СН); Юрий Бойко (ОПЗЖ, сопредседатель фракции); Виктор Бондар ("За майбутнє", сопредседатель депутатской группы); Виталий Борт (ОПЗЖ); Людмила Буймистер (внефракционная); Леся Василенко ("Голос"); Геннадий Вацак (СН); Ирина Верещук (СН, сложила полномочия ххх); Дарья Володина (СН); Николай Галушко (СН); Александр Герега ("За майбутнє"); Андрей Деркач (внефракционный); Артем Дмитрук (внефракционный); Александр Дубинский (внефракционный); Ярослав Дубневич ("За майбутнє"); Сергей Дунаев (ОПЗЖ); Максим Ефимов ("Доверие"); Степан Ивахив ("За майбутнє"); Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ); Илья Кива (ОПЗЖ); Игор Кисилев (ОПЗЖ); Андрей Кот ("Доверие"); Андрей Кожемякин ("Батькивщина"); Тарас Козак (ОПЗЖ); Наталия Королевская (ОПЗЖ); Ренат Кузьмин (ОПЗЖ); Олег Кулинич ("Доверие", руководитель депутатской группы); Сергей Лабазюк (СН); Сергей Ларин (ОПЗЖ); Андрей Лопушанский (ЕС); Александр Лукашев (ОПЗЖ); Сергей Левочкин (ОПЗЖ); Юлия Левочкина (ОПЗЖ); Анастасия Ляшенко (СН); Муса Магомедов (внефракционный); Суто Мамоян (внефракционный); Виктор Медведчук (ОПЗЖ); Виктор Мялик ("За майбутнє"); Андрей Николаенко ("Батьквищина"); Вадим Новинский (внефракционный); Михаил Новиков (СН); Игорь Палица ("За майбутнє"); Александр Пономарев (ОПЗЖ); Петр Порошенко (ЕС); Александр Пузанов (ОПЗЖ); Андрей Пузийчук ("Батькивщина"); Вадим Рабинович (ОПЗЖ, сопредседатель фракции); Кира Рудык ("Голос"); Сергей Рудык ("За майбутнє"); Юрий Солод (ОПЗЖ); Николай Сольский (СН); Вадим Столар (ОПЗЖ); Вадим Струневич (СН, заместитель руководителя фракции); Григорий Суркис (ОПЗЖ); Сергей Тарута ("Батькивщина"); Николай Тищенко (СН, заместитель руководителя фракции); Александр Трухин (СН); Рустем Умеров ("Голос"); Александр Фельдман (ОПЗЖ); Андрей Холодов (СН); Федор Христенко (ОПЗЖ); Юрий Шаповалов ("За майбутнє"); Сергей Шахов ("Доверие"); Евгений Шевченко (внефракционный); Дмитрий Шенцев (внефракционный); Остап Шипайло (СН); Дмитрий Шпенов (внефракционный); Елизавета Ясько (СН); Антон Яценко ("Батькивщина").

[ + – ] Список нардепов, которые не получат депутатских выплат за ноябрь 2021 года

[ + – ] Список нардепов, которые не получат депутатских выплат за ноябрь 2021 года

[ + – ] Список нардепов, которые не получат депутатских выплат за ноябрь 2021 года

В аппарате Рады сообщили, что благодаря невыплате "депутатских" 72-м парламентариям за ноябрь удалось сэкономить 3 268 800 грн бюджетных средств.

[ + – ] Благодаря невыплате "депутатских" 72-м парламентариям удалось сэкономить 3 268 800 грн

Что за депутатские выплаты?

Согласно ЗУ "О статусе народного депутата", депутатские выплаты — это средства, которые парламентарии могут использовать для компенсации расходов, связанных с выполнением их полномочий. Это необлагаемая налогом сумма в размере месячной заработной платы нардепа. В ноябре ее размер составлял 45,4 тыс. грн.

В законе прописано, что депутатских выплат за месяц лишаются те парламентарии, которые за этот период пропустили более 30% голосований или 50% заседаний своего профильного Комитета.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) подсчитал, что в течение 2020 года больше всего заседаний Верховной Рады пропускали представители группы "За майбутнє" и фракции ОПЗЖ.

Глава подкомитета по вопросам регламента и нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов сообщал, что благодаря парламентариям-прогульщикам за 2020 год удалось сэкономить порядка 30 млн грн бюджетных средств.