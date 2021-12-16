Арахамия, Порошенко, Тищенко и Кива: кто в ноябре лишился депутатских 45 тыс. из-за прогулов Рады
В аппарате парламента на запрос Фокуса рассказали, что выплаты не достанутся 72-м нардепам. Благодаря этому бюджет сэкономит 3,3 млн гривен.
Из-за прогулов пленарных заседаний и собраний своего профильного Комитета депутатских выплат за ноябрь 2021 года лишились 72 парламентария. Об этом стало известно из ответа аппарата Верховной Рады Украины на соответствующий запрос Фокуса.
Так, в списке парламентариев, которые не смогут использовать по 45,4 тыс. грн для компенсации расходов на выполнение своих депутатских полномочий, оказались:
- Игорь Абрамович (ОПЗЖ);
- Сергей Алексеев (ЕС);
- Давид Арахамия (СН, руководитель фракции);
- Валерий Божик (СН);
- Юрий Бойко (ОПЗЖ, сопредседатель фракции);
- Виктор Бондар ("За майбутнє", сопредседатель депутатской группы);
- Виталий Борт (ОПЗЖ);
- Людмила Буймистер (внефракционная);
- Леся Василенко ("Голос");
- Геннадий Вацак (СН);
- Ирина Верещук (СН, сложила полномочия ххх);
- Дарья Володина (СН);
- Николай Галушко (СН);
- Александр Герега ("За майбутнє");
- Андрей Деркач (внефракционный);
- Артем Дмитрук (внефракционный);
- Александр Дубинский (внефракционный);
- Ярослав Дубневич ("За майбутнє");
- Сергей Дунаев (ОПЗЖ);
- Максим Ефимов ("Доверие");
- Степан Ивахив ("За майбутнє");
- Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ);
- Илья Кива (ОПЗЖ);
- Игор Кисилев (ОПЗЖ);
- Андрей Кот ("Доверие");
- Андрей Кожемякин ("Батькивщина");
- Тарас Козак (ОПЗЖ);
- Наталия Королевская (ОПЗЖ);
- Ренат Кузьмин (ОПЗЖ);
- Олег Кулинич ("Доверие", руководитель депутатской группы);
- Сергей Лабазюк (СН);
- Сергей Ларин (ОПЗЖ);
- Андрей Лопушанский (ЕС);
- Александр Лукашев (ОПЗЖ);
- Сергей Левочкин (ОПЗЖ);
- Юлия Левочкина (ОПЗЖ);
- Анастасия Ляшенко (СН);
- Муса Магомедов (внефракционный);
- Суто Мамоян (внефракционный);
- Виктор Медведчук (ОПЗЖ);
- Виктор Мялик ("За майбутнє");
- Андрей Николаенко ("Батьквищина");
- Вадим Новинский (внефракционный);
- Михаил Новиков (СН);
- Игорь Палица ("За майбутнє");
- Александр Пономарев (ОПЗЖ);
- Петр Порошенко (ЕС);
- Александр Пузанов (ОПЗЖ);
- Андрей Пузийчук ("Батькивщина");
- Вадим Рабинович (ОПЗЖ, сопредседатель фракции);
- Кира Рудык ("Голос");
- Сергей Рудык ("За майбутнє");
- Юрий Солод (ОПЗЖ);
- Николай Сольский (СН);
- Вадим Столар (ОПЗЖ);
- Вадим Струневич (СН, заместитель руководителя фракции);
- Григорий Суркис (ОПЗЖ);
- Сергей Тарута ("Батькивщина");
- Николай Тищенко (СН, заместитель руководителя фракции);
- Александр Трухин (СН);
- Рустем Умеров ("Голос");
- Александр Фельдман (ОПЗЖ);
- Андрей Холодов (СН);
- Федор Христенко (ОПЗЖ);
- Юрий Шаповалов ("За майбутнє");
- Сергей Шахов ("Доверие");
- Евгений Шевченко (внефракционный);
- Дмитрий Шенцев (внефракционный);
- Остап Шипайло (СН);
- Дмитрий Шпенов (внефракционный);
- Елизавета Ясько (СН);
- Антон Яценко ("Батькивщина").
В аппарате Рады сообщили, что благодаря невыплате "депутатских" 72-м парламентариям за ноябрь удалось сэкономить 3 268 800 грн бюджетных средств.
Что за депутатские выплаты?
Согласно ЗУ "О статусе народного депутата", депутатские выплаты — это средства, которые парламентарии могут использовать для компенсации расходов, связанных с выполнением их полномочий. Это необлагаемая налогом сумма в размере месячной заработной платы нардепа. В ноябре ее размер составлял 45,4 тыс. грн.
В законе прописано, что депутатских выплат за месяц лишаются те парламентарии, которые за этот период пропустили более 30% голосований или 50% заседаний своего профильного Комитета.
Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) подсчитал, что в течение 2020 года больше всего заседаний Верховной Рады пропускали представители группы "За майбутнє" и фракции ОПЗЖ.
Глава подкомитета по вопросам регламента и нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов сообщал, что благодаря парламентариям-прогульщикам за 2020 год удалось сэкономить порядка 30 млн грн бюджетных средств.