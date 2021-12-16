UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

Арахамия, Порошенко, Тищенко и Кива: кто в ноябре лишился депутатских 45 тыс. из-за прогулов Рады

Руслан Зерницкий
566
Пустая Рада, прогульщики рады, зарплаты депутатов
Фото: kievpravda | Благодаря невыплате "депутатских" 72-м парламентариям удалось сэкономить 3 268 800 грн

В аппарате парламента на запрос Фокуса рассказали, что выплаты не достанутся 72-м нардепам. Благодаря этому бюджет сэкономит 3,3 млн гривен.

Из-за прогулов пленарных заседаний и собраний своего профильного Комитета депутатских выплат за ноябрь 2021 года лишились 72 парламентария. Об этом стало известно из ответа аппарата Верховной Рады Украины на соответствующий запрос Фокуса.

Так, в списке парламентариев, которые не смогут использовать по 45,4 тыс. грн для компенсации расходов на выполнение своих депутатских полномочий, оказались:

  1. Игорь Абрамович (ОПЗЖ);
  2. Сергей Алексеев (ЕС);
  3. Давид Арахамия (СН, руководитель фракции);
  4. Валерий Божик (СН);
  5. Юрий Бойко (ОПЗЖ, сопредседатель фракции);
  6. Виктор Бондар ("За майбутнє", сопредседатель депутатской группы);
  7. Виталий Борт (ОПЗЖ);
  8. Людмила Буймистер (внефракционная);
  9. Леся Василенко ("Голос");
  10. Геннадий Вацак (СН);
  11. Ирина Верещук (СН, сложила полномочия ххх);
  12. Дарья Володина (СН);
  13. Николай Галушко (СН);
  14. Александр Герега ("За майбутнє");
  15. Андрей Деркач (внефракционный);
  16. Артем Дмитрук (внефракционный);
  17. Александр Дубинский (внефракционный);
  18. Ярослав Дубневич ("За майбутнє");
  19. Сергей Дунаев (ОПЗЖ);
  20. Максим Ефимов ("Доверие");
  21. Степан Ивахив ("За майбутнє");
  22. Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ);
  23. Илья Кива (ОПЗЖ);
  24. Игор Кисилев (ОПЗЖ);
  25. Андрей Кот ("Доверие");
  26. Андрей Кожемякин ("Батькивщина");
  27. Тарас Козак (ОПЗЖ);
  28. Наталия Королевская (ОПЗЖ);
  29. Ренат Кузьмин (ОПЗЖ);
  30. Олег Кулинич ("Доверие", руководитель депутатской группы);
  31. Сергей Лабазюк (СН);
  32. Сергей Ларин (ОПЗЖ);
  33. Андрей Лопушанский (ЕС);
  34. Александр Лукашев (ОПЗЖ);
  35. Сергей Левочкин (ОПЗЖ);
  36. Юлия Левочкина (ОПЗЖ);
  37. Анастасия Ляшенко (СН);
  38. Муса Магомедов (внефракционный);
  39. Суто Мамоян (внефракционный);
  40. Виктор Медведчук (ОПЗЖ);
  41. Виктор Мялик ("За майбутнє");
  42. Андрей Николаенко ("Батьквищина");
  43. Вадим Новинский (внефракционный);
  44. Михаил Новиков (СН);
  45. Игорь Палица ("За майбутнє");
  46. Александр Пономарев (ОПЗЖ);
  47. Петр Порошенко (ЕС);
  48. Александр Пузанов (ОПЗЖ);
  49. Андрей Пузийчук ("Батькивщина");
  50. Вадим Рабинович (ОПЗЖ, сопредседатель фракции);
  51. Кира Рудык ("Голос");
  52. Сергей Рудык ("За майбутнє");
  53. Юрий Солод (ОПЗЖ);
  54. Николай Сольский (СН);
  55. Вадим Столар (ОПЗЖ);
  56. Вадим Струневич (СН, заместитель руководителя фракции);
  57. Григорий Суркис (ОПЗЖ);
  58. Сергей Тарута ("Батькивщина");
  59. Николай Тищенко (СН, заместитель руководителя фракции);
  60. Александр Трухин (СН);
  61. Рустем Умеров ("Голос");
  62. Александр Фельдман (ОПЗЖ);
  63. Андрей Холодов (СН);
  64. Федор Христенко (ОПЗЖ);
  65. Юрий Шаповалов ("За майбутнє");
  66. Сергей Шахов ("Доверие");
  67. Евгений Шевченко (внефракционный);
  68. Дмитрий Шенцев (внефракционный);
  69. Остап Шипайло (СН);
  70. Дмитрий Шпенов (внефракционный);
  71. Елизавета Ясько (СН);
  72. Антон Яценко ("Батькивщина").
Кто из нардепов не получит зарплаты за ноябрь 2021 года
Список нардепов, которые не получат депутатских выплат за ноябрь 2021 года
Кто из нардепов не получит зарплаты за ноябрь 2021 года
Список нардепов, которые не получат депутатских выплат за ноябрь 2021 года
Кто из нардепов не получит зарплаты за ноябрь 2021 года
Список нардепов, которые не получат депутатских выплат за ноябрь 2021 года

В аппарате Рады сообщили, что благодаря невыплате "депутатских" 72-м парламентариям за ноябрь удалось сэкономить 3 268 800 грн бюджетных средств.

Зарлпаты нардепов ноябрь 2021
Благодаря невыплате "депутатских" 72-м парламентариям удалось сэкономить 3 268 800 грн

Что за депутатские выплаты?

Согласно ЗУ "О статусе народного депутата", депутатские выплаты — это средства, которые парламентарии могут использовать для компенсации расходов, связанных с выполнением их полномочий. Это необлагаемая налогом сумма в размере месячной заработной платы нардепа. В ноябре ее размер составлял 45,4 тыс. грн.

В законе прописано, что депутатских выплат за месяц лишаются те парламентарии, которые за этот период пропустили более 30% голосований или 50% заседаний своего профильного Комитета.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) подсчитал, что в течение 2020 года больше всего заседаний Верховной Рады пропускали представители группы "За майбутнє" и фракции ОПЗЖ.

Глава подкомитета по вопросам регламента и нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов сообщал, что благодаря парламентариям-прогульщикам за 2020 год удалось сэкономить порядка 30 млн грн бюджетных средств.