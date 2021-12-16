Арахамія, Порошенко, Тищенко та Кива: хто в листопаді втратив депутатські 45 тис. через прогули Ради

В апараті парламенту на запит Фокусу розповіли, що виплати не дістануться 72-м нардепам. Завдяки цьому бюджет заощадить 3,3 млн гривень.

Через прогули пленарних засідань і зборів свого профільного Комітету депутатських виплат за листопад 2021 року втратили 72 парламентарії. Про це стало відомо з відповіді апарату Верховної Ради України на відповідний запит Фокусу.

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Так, у списку парламентарів, які не зможуть використати по 45,4 тис. грн для компенсації видатків на виконання своїх депутатських повноважень, опинилися:

Ігор Абрамович (ОПЗЖ); Сергій Алєксєєв (ЄС); Давид Арахамія (СН, керівник фракції); Валерій Божик (СН); Юрій Бойко (ОПЗЖ, співголова фракції); Віктор Бондар ("За майбутнє", співголова депутатської групи); Віталій Борт (ОПЗЖ); Людмила Буймістер (позафракційна); Леся Василенко ("Голос"); Геннадій Вацак (СН); Ірина Верещук (СН, склала повноваження ххх); Дар'я Володіна (СН); Микола Галушко (СН); Олександр Герега ("За майбутнє"); Андрій Деркач (позафракційний); Артем Дмитрук (позафракційний); Олександр Дубінський (позафракційний); Ярослав Дубневич ("За майбутнє"); Сергій Дунаєв (ОПЗЖ); Максим Єфімов ("Довіра"); Степан Івахів ("За майбутнє"); Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ); Ілля Кива (ОПЗЖ); Ігор Кісільов (ОПЗЖ); Андрій Кіт ("Довіра"); Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"); Тарас Козак (ОПЗЖ); Наталія Королевська (ОПЗЖ); Ренат Кузьмін (ОПЗЖ); Олег Кулініч ("Довіра", керівник депутатської групи); Сергій Лабазюк (СН); Сергій Ларін (ОПЗЖ); Андрій Лопушанський (ЄС); Олександр Лукашев (ОПЗЖ); Сергій Льовочкін (ОПЗЖ); Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ); Анастасія Ляшенко (СН); Муса Магомедов (позафракційний); Суто Мамоян (позафракційний); Віктор Медведчук (ОПЗЖ); Віктор М'ялик ("За майбутнє"); Андрій Ніколаєнко ("Батьквищина"); Вадим Новинський (позафракційний); Михайло Новіков (СН); Ігор Палиця ("За майбутнє"); Олександр Пономарьов (ОПЗЖ); Петро Порошенко (ЄС); Олександр Пузанов (ОПЗЖ); Андрій Пузійчук ("Батьківщина"); Вадим Рабінович (ОПЗЖ, співголова фракції); Кіра Рудик ("Голос"); Сергій Рудик ("За майбутнє"); Юрій Солод (ОПЗЖ); Микола Сольський (СН); Вадим Столар (ОПЗЖ); Вадим Струневич (СП, заступник керівника фракції); Григорій Суркіс (ОПЗЖ); Сергій Тарута ("Батьківщина"); Микола Тищенко (СН, заступник керівника фракції); Олександр Трухін (СН); Рустем Умеров ("Голос"); Олександр Фельдман (ОПЗЖ); Андрій Холодов (СН); Федір Христенко (ОПЗЖ); Юрій Шаповалов ("За майбутнє"); Сергій Шахов ("Довіра"); Євген Шевченко (позафракційний); Дмитро Шенцев (позафракційний); Остап Шипайло (СН); Дмитро Шпенов (позафракційний); Єлизавета Ясько (СН); Антон Яценко ("Батьківщина").

[ + – ] Список нардепів, які не отримають депутатські виплати за листопад 2021 року

[ + – ] Список нардепів, які не отримають депутатські виплати за листопад 2021 року

[ + – ] Список нардепів, які не отримають депутатські виплати за листопад 2021 року

В апараті Ради повідомили, що завдяки невиплаті "депутатських" 72 парламентаріям за листопад вдалося заощадити 3 268 800 грн бюджетних коштів.

[ + – ] Завдяки невиплаті "депутатських" 72-м парламентаріям вдалося заощадити 3 268 800 грн

Що за депутатські виплати?

Згідно із ЗУ "Про статус народного депутата", депутатські виплати — це кошти, які парламентарі можуть використати для компенсації видатків, пов'язаних із виконанням їх повноважень. Це неоподатковувана сума в розмірі місячної заробітної плати нардепа. У листопаді її розмір складав 45,4 тис грн.

У законі прописано, що депутатських виплат за місяць позбавляються ті парламентарі, які за цей період пропустили понад 30% голосувань або 50% засідань свого профільного Комітету.

Нагадаємо, Комітет виборців України (КВУ) підрахував, що протягом 2020 року найбільше засідань Верховної Ради пропускали представники групи "За майбутнє" та фракції ОПЗЖ.

Голова підкомітету з питань регламенту та нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов повідомляв, що завдяки парламентаріям-прогульникам за 2020 рік вдалося заощадити майже 30 млн грн бюджетних коштів.