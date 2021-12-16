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Арахамія, Порошенко, Тищенко та Кива: хто в листопаді втратив депутатські 45 тис. через прогули Ради

Руслан Зерницький
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Порожня Рада, прогульники раді, зарплати депутатів
Фото: kievpravda | Завдяки невиплаті "депутатських" 72-м парламентаріям вдалося заощадити 3 268 800 грн

В апараті парламенту на запит Фокусу розповіли, що виплати не дістануться 72-м нардепам. Завдяки цьому бюджет заощадить 3,3 млн гривень.

Через прогули пленарних засідань і зборів свого профільного Комітету депутатських виплат за листопад 2021 року втратили 72 парламентарії. Про це стало відомо з відповіді апарату Верховної Ради України на відповідний запит Фокусу.

Так, у списку парламентарів, які не зможуть використати по 45,4 тис. грн для компенсації видатків на виконання своїх депутатських повноважень, опинилися:

  1. Ігор Абрамович (ОПЗЖ);
  2. Сергій Алєксєєв (ЄС);
  3. Давид Арахамія (СН, керівник фракції);
  4. Валерій Божик (СН);
  5. Юрій Бойко (ОПЗЖ, співголова фракції);
  6. Віктор Бондар ("За майбутнє", співголова депутатської групи);
  7. Віталій Борт (ОПЗЖ);
  8. Людмила Буймістер (позафракційна);
  9. Леся Василенко ("Голос");
  10. Геннадій Вацак (СН);
  11. Ірина Верещук (СН, склала повноваження ххх);
  12. Дар'я Володіна (СН);
  13. Микола Галушко (СН);
  14. Олександр Герега ("За майбутнє");
  15. Андрій Деркач (позафракційний);
  16. Артем Дмитрук (позафракційний);
  17. Олександр Дубінський (позафракційний);
  18. Ярослав Дубневич ("За майбутнє");
  19. Сергій Дунаєв (ОПЗЖ);
  20. Максим Єфімов ("Довіра");
  21. Степан Івахів ("За майбутнє");
  22. Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
  23. Ілля Кива (ОПЗЖ);
  24. Ігор Кісільов (ОПЗЖ);
  25. Андрій Кіт ("Довіра");
  26. Андрій Кожем'якін ("Батьківщина");
  27. Тарас Козак (ОПЗЖ);
  28. Наталія Королевська (ОПЗЖ);
  29. Ренат Кузьмін (ОПЗЖ);
  30. Олег Кулініч ("Довіра", керівник депутатської групи);
  31. Сергій Лабазюк (СН);
  32. Сергій Ларін (ОПЗЖ);
  33. Андрій Лопушанський (ЄС);
  34. Олександр Лукашев (ОПЗЖ);
  35. Сергій Льовочкін (ОПЗЖ);
  36. Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ);
  37. Анастасія Ляшенко (СН);
  38. Муса Магомедов (позафракційний);
  39. Суто Мамоян (позафракційний);
  40. Віктор Медведчук (ОПЗЖ);
  41. Віктор М'ялик ("За майбутнє");
  42. Андрій Ніколаєнко ("Батьквищина");
  43. Вадим Новинський (позафракційний);
  44. Михайло Новіков (СН);
  45. Ігор Палиця ("За майбутнє");
  46. Олександр Пономарьов (ОПЗЖ);
  47. Петро Порошенко (ЄС);
  48. Олександр Пузанов (ОПЗЖ);
  49. Андрій Пузійчук ("Батьківщина");
  50. Вадим Рабінович (ОПЗЖ, співголова фракції);
  51. Кіра Рудик ("Голос");
  52. Сергій Рудик ("За майбутнє");
  53. Юрій Солод (ОПЗЖ);
  54. Микола Сольський (СН);
  55. Вадим Столар (ОПЗЖ);
  56. Вадим Струневич (СП, заступник керівника фракції);
  57. Григорій Суркіс (ОПЗЖ);
  58. Сергій Тарута ("Батьківщина");
  59. Микола Тищенко (СН, заступник керівника фракції);
  60. Олександр Трухін (СН);
  61. Рустем Умеров ("Голос");
  62. Олександр Фельдман (ОПЗЖ);
  63. Андрій Холодов (СН);
  64. Федір Христенко (ОПЗЖ);
  65. Юрій Шаповалов ("За майбутнє");
  66. Сергій Шахов ("Довіра");
  67. Євген Шевченко (позафракційний);
  68. Дмитро Шенцев (позафракційний);
  69. Остап Шипайло (СН);
  70. Дмитро Шпенов (позафракційний);
  71. Єлизавета Ясько (СН);
  72. Антон Яценко ("Батьківщина").
Хто з нардепів не отримає зарплати за листопад 2021 року
Список нардепів, які не отримають депутатські виплати за листопад 2021 року
Хто з нардепів не отримає зарплати за листопад 2021 року
Список нардепів, які не отримають депутатські виплати за листопад 2021 року
Хто з нардепів не отримає зарплати за листопад 2021 року
Список нардепів, які не отримають депутатські виплати за листопад 2021 року

В апараті Ради повідомили, що завдяки невиплаті "депутатських" 72 парламентаріям за листопад вдалося заощадити 3 268 800 грн бюджетних коштів.

Зарлпати нардепів листопад 2021
Завдяки невиплаті "депутатських" 72-м парламентаріям вдалося заощадити 3 268 800 грн

Що за депутатські виплати?

Згідно із ЗУ "Про статус народного депутата", депутатські виплати — це кошти, які парламентарі можуть використати для компенсації видатків, пов'язаних із виконанням їх повноважень. Це неоподатковувана сума в розмірі місячної заробітної плати нардепа. У листопаді її розмір складав 45,4 тис грн.

У законі прописано, що депутатських виплат за місяць позбавляються ті парламентарі, які за цей період пропустили понад 30% голосувань або 50% засідань свого профільного Комітету.

Нагадаємо, Комітет виборців України (КВУ) підрахував, що протягом 2020 року найбільше засідань Верховної Ради пропускали представники групи "За майбутнє" та фракції ОПЗЖ.

Голова підкомітету з питань регламенту та нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов повідомляв, що завдяки парламентаріям-прогульникам за 2020 рік вдалося заощадити майже 30 млн грн бюджетних коштів.