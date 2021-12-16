Арахамія, Порошенко, Тищенко та Кива: хто в листопаді втратив депутатські 45 тис. через прогули Ради
В апараті парламенту на запит Фокусу розповіли, що виплати не дістануться 72-м нардепам. Завдяки цьому бюджет заощадить 3,3 млн гривень.
Через прогули пленарних засідань і зборів свого профільного Комітету депутатських виплат за листопад 2021 року втратили 72 парламентарії. Про це стало відомо з відповіді апарату Верховної Ради України на відповідний запит Фокусу.
Так, у списку парламентарів, які не зможуть використати по 45,4 тис. грн для компенсації видатків на виконання своїх депутатських повноважень, опинилися:
- Ігор Абрамович (ОПЗЖ);
- Сергій Алєксєєв (ЄС);
- Давид Арахамія (СН, керівник фракції);
- Валерій Божик (СН);
- Юрій Бойко (ОПЗЖ, співголова фракції);
- Віктор Бондар ("За майбутнє", співголова депутатської групи);
- Віталій Борт (ОПЗЖ);
- Людмила Буймістер (позафракційна);
- Леся Василенко ("Голос");
- Геннадій Вацак (СН);
- Ірина Верещук (СН, склала повноваження ххх);
- Дар'я Володіна (СН);
- Микола Галушко (СН);
- Олександр Герега ("За майбутнє");
- Андрій Деркач (позафракційний);
- Артем Дмитрук (позафракційний);
- Олександр Дубінський (позафракційний);
- Ярослав Дубневич ("За майбутнє");
- Сергій Дунаєв (ОПЗЖ);
- Максим Єфімов ("Довіра");
- Степан Івахів ("За майбутнє");
- Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
- Ілля Кива (ОПЗЖ);
- Ігор Кісільов (ОПЗЖ);
- Андрій Кіт ("Довіра");
- Андрій Кожем'якін ("Батьківщина");
- Тарас Козак (ОПЗЖ);
- Наталія Королевська (ОПЗЖ);
- Ренат Кузьмін (ОПЗЖ);
- Олег Кулініч ("Довіра", керівник депутатської групи);
- Сергій Лабазюк (СН);
- Сергій Ларін (ОПЗЖ);
- Андрій Лопушанський (ЄС);
- Олександр Лукашев (ОПЗЖ);
- Сергій Льовочкін (ОПЗЖ);
- Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ);
- Анастасія Ляшенко (СН);
- Муса Магомедов (позафракційний);
- Суто Мамоян (позафракційний);
- Віктор Медведчук (ОПЗЖ);
- Віктор М'ялик ("За майбутнє");
- Андрій Ніколаєнко ("Батьквищина");
- Вадим Новинський (позафракційний);
- Михайло Новіков (СН);
- Ігор Палиця ("За майбутнє");
- Олександр Пономарьов (ОПЗЖ);
- Петро Порошенко (ЄС);
- Олександр Пузанов (ОПЗЖ);
- Андрій Пузійчук ("Батьківщина");
- Вадим Рабінович (ОПЗЖ, співголова фракції);
- Кіра Рудик ("Голос");
- Сергій Рудик ("За майбутнє");
- Юрій Солод (ОПЗЖ);
- Микола Сольський (СН);
- Вадим Столар (ОПЗЖ);
- Вадим Струневич (СП, заступник керівника фракції);
- Григорій Суркіс (ОПЗЖ);
- Сергій Тарута ("Батьківщина");
- Микола Тищенко (СН, заступник керівника фракції);
- Олександр Трухін (СН);
- Рустем Умеров ("Голос");
- Олександр Фельдман (ОПЗЖ);
- Андрій Холодов (СН);
- Федір Христенко (ОПЗЖ);
- Юрій Шаповалов ("За майбутнє");
- Сергій Шахов ("Довіра");
- Євген Шевченко (позафракційний);
- Дмитро Шенцев (позафракційний);
- Остап Шипайло (СН);
- Дмитро Шпенов (позафракційний);
- Єлизавета Ясько (СН);
- Антон Яценко ("Батьківщина").
В апараті Ради повідомили, що завдяки невиплаті "депутатських" 72 парламентаріям за листопад вдалося заощадити 3 268 800 грн бюджетних коштів.
Що за депутатські виплати?
Згідно із ЗУ "Про статус народного депутата", депутатські виплати — це кошти, які парламентарі можуть використати для компенсації видатків, пов'язаних із виконанням їх повноважень. Це неоподатковувана сума в розмірі місячної заробітної плати нардепа. У листопаді її розмір складав 45,4 тис грн.
У законі прописано, що депутатських виплат за місяць позбавляються ті парламентарі, які за цей період пропустили понад 30% голосувань або 50% засідань свого профільного Комітету.
Нагадаємо, Комітет виборців України (КВУ) підрахував, що протягом 2020 року найбільше засідань Верховної Ради пропускали представники групи "За майбутнє" та фракції ОПЗЖ.
Голова підкомітету з питань регламенту та нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов повідомляв, що завдяки парламентаріям-прогульникам за 2020 рік вдалося заощадити майже 30 млн грн бюджетних коштів.