Названы главные прогульщики заседаний Верховной Рады в 2020 году

По результатам проведенного мониторинга выяснилось, что в Раде сформировалась своя "коалиция" прогульщиков, которые не приходят на работу системно, порой — месяцами.

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) подсчитала все регистрации в сессионном зале опубликовала отчет по посещаемости среди парламентских фракций и групп ВР.

Как выяснилось в результате подсчета, по итогам прошедшего года больше всего пленарных заседаний пропустили народные депутаты группы "За майбутне" – в среднем в течение 2020 года на пленарные заседания приходили меньше половины депутатов группы – 46%.

Следом за ними в "топе прогульщиков" идет "ОПЗЖ", чьи показатели регистрации на заседаниях составили в среднем 53% от всех представленных в раде депутатов политсилы. У парламентариев из "Батькивщины" этот показатель отмечен на уровне 56%.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля: "Депутаты одних политических сил стабильно посещают пленарные заседания, тогда как другие их регулярно прогуливают".

"Юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента", –отметил Кошель.

При этом, максимальную посещаемость продемонстрировали депутаты от "Слуги Народа" – 72% и "Евросолидарности" – 71%. Кроме того, высокие показатели оказались у нардепов из группы "Довира" – 68% и фракции "Голос" – 67%.

Также уточняется, что парламентарии "ЕС" и "СН" были лидерами по посещаемости на протяжении 10 из 12 месяцев прошлого года, а народные избранники из группы "За майбутне" оказывались главными прогульщиками в течение 8 месяцев года. Так, только в декабре месяце 20 нардепов вообще не присутствовали ни на одном заседании Рады.