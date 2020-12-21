В декабре 20 нардепов не было ни на одном заседании Рады, – КИУ

Наихудший показатель посещаемости у фракций ОПЗЖ и Батькивщины.

При этом 260 народных избранников присутствовали на всех восьми заседаниях в этом месяце, сообщает Комитет избирателей в Фейсбуке.

В комитете избирателей также сообщают, что 11 депутатов было только на одном или двух заседаниях. 14 нардепов посетили лишь три заседания.

Среди фракций и депутатских групп парламента самый высокий уровень посещаемости заседаний вышел у фракции Порошенка Европейская солидарность и у "Слуги народа". В среднем 56,9% заседаний посетили нардепы от "Евросолидарности" и 56,7% депутаты от "Слуги народа". Фракция "Голос" и группа "Доверие" имеют равные показатели – по 56,3%.

Отмечается, что среди депутатов "ЕС" все заседания посетили следующие депутаты:

Владимир Арьев;

Владимир Вятрович;

Артур Герасимов;

Алексей Гончаренко;

Николай Княжицкий и другие.

Во фракции "Слуга народа":

Александр Корниенко;

Дмитрий Наталуха;

Николай Радуцкий;

Николай Тищенко;

Дмитрий Костюк и другие.

Самые низкие показатели оказались у "ОПЗЖ" – 33,2% и "Батькивщины" – 32,3%.

Комитет избирателей Украины – это всеукраинская общественная организация, которая следит за ходом избирательных компаний, защитой прав избирателей и деятельностью Верховной Рады.

Напомним, согласно данным КИУ Рада приняла лишь 4% правительственных законопроектов.

Ранее Комитет избирателей назвал лидеров фракций, которые игнорируют работу в Раде.