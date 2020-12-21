В декабре 20 нардепов не было ни на одном заседании Рады, – КИУ
Наихудший показатель посещаемости у фракций ОПЗЖ и Батькивщины.
При этом 260 народных избранников присутствовали на всех восьми заседаниях в этом месяце, сообщает Комитет избирателей в Фейсбуке.
В комитете избирателей также сообщают, что 11 депутатов было только на одном или двух заседаниях. 14 нардепов посетили лишь три заседания.
Среди фракций и депутатских групп парламента самый высокий уровень посещаемости заседаний вышел у фракции Порошенка Европейская солидарность и у "Слуги народа". В среднем 56,9% заседаний посетили нардепы от "Евросолидарности" и 56,7% депутаты от "Слуги народа". Фракция "Голос" и группа "Доверие" имеют равные показатели – по 56,3%.
Отмечается, что среди депутатов "ЕС" все заседания посетили следующие депутаты:
- Владимир Арьев;
- Владимир Вятрович;
- Артур Герасимов;
- Алексей Гончаренко;
- Николай Княжицкий и другие.
Во фракции "Слуга народа":
- Александр Корниенко;
- Дмитрий Наталуха;
- Николай Радуцкий;
- Николай Тищенко;
- Дмитрий Костюк и другие.
Самые низкие показатели оказались у "ОПЗЖ" – 33,2% и "Батькивщины" – 32,3%.
Комитет избирателей Украины – это всеукраинская общественная организация, которая следит за ходом избирательных компаний, защитой прав избирателей и деятельностью Верховной Рады.
Напомним, согласно данным КИУ Рада приняла лишь 4% правительственных законопроектов.
Ранее Комитет избирателей назвал лидеров фракций, которые игнорируют работу в Раде.