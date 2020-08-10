Рада приняла лишь 4% правительственных законопроектов, – КИУ

Кабмин Дениса Шмыгаля внес в Раду 89 проектов законов, из них приняли только четыре.

Всего за период из 5 марта по 9 августа Кабинет министров внес на рассмотрение парламента 89 проектов законов. Из них было принято лишь 4% (законопроекты № 0039, 3254, 3658, 3776). Такие данные приводит Комитет избирателей Украины (КИУ).

Для сравнения, за первые полгода правительства Алексея Гончарука показатели законодательной работы были в пять раз выше: приняты около 20% законопроектов.

Глава КИУ Алексей Кошель считает, что такие данные говорят о том, что взаимодействие правительства и парламента находится на критически низком уровне. Они же указывают на наличие системной проблемы, которая не способствует нормальной работе ни правительства, ни Верховной Рады. "Правительство должно быть автором большинства принятых законов, а не народные депутаты. Зато часто депутаты монобольшинства выступают как оппоненты и конкуренты правительства, а не его политическая опора", – отметил он.

Нпомним, КИУ обнародовал список "слитых" предвыборных обещаний партии "Слуга народа". Оказалось, что программа за год выполнена всего лишь на 10-15%.

Также в КИУ подсчитали, что более половины депутатов из фрации "Слуга народа" предпочитают отмалчиваться в Верховной Раде: 58 из них не сказали ни слова во время пленарных заседаний, а 92 – выступали от одного до трех раз.