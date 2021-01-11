Депутаты-прогульщики из Верховной Рады сэкономили бюджету Украины 30 млн. грн

Наказание коснулось парламентариев, которые пропускали заседания Верховной Рады без уважительных причин.

За прошлый год с депутатов Верховной Рады, которые не посещали заседания без уважительных причин, взыскали 30 млн. гривен штрафов, сообщил в эфире "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тысячи гривен "депутатских", – пояснил он.

Фролов подчеркнул, что таким образов в 2020 году более 30 млн. гривен было сэкономлено и возвращено в бюджет.

"Ранее такой практики не было", – добавил парламентарий.

Как известно, 16 октября 2019 года парламент принял закон "О внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний комитетов Верховной Рады (№1035-2).

По информации Комитета избирателей Украины, по итогам 2020 года самыми злостными прогульщиками оказались народные депутаты группы "За будущее". В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы — 46%. Также низкие показатели регистрации у нардепов "Оппозиционной платформы – За жизнь". В среднем на заседаниях Совета регистрировалось 53% депутатов политсилы. У депутатов ВО "Батькивщина" показатели посещения – на уровне 56%.

Высокие результаты у депутатов группы "Доверие" и фракции "Голос". В среднем на заседание приходили 68% и 67% нардепов соответственно.

Лидерами по посещениям Рады в течение 2020-го стали народные депутаты "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 71% депутатов "Европейской солидарности" и 72% депутатов-"слуг народа".

По словам главы ВОО КИУ Алексея Кошелева, на показатели посещения парламента в прошлом году повлияла ситуация с коронавирусом, хотя общую тенденцию это не изменило.

"Юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента", – подчеркнул Кошель.

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в украинском парламенте возможно повторное инициирование закона, предусматривающего наказание за "кнопкодавство" народных депутатов.