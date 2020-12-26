Верховная Рада может ужесточить наказание за "кнопкодавство", – Разумков

Депутаты надеются успеть принять законопроект до конца каденции

В украинском парламенте возможно повторное инициирование закона, предусматривающего наказание за неперсональное голосование народных депутатов. Об этом в интервью телеканалу "Рада" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что закон о криминальной ответственности за "кнопкодавство" работает не в том объеме, как хотелось бы.

В связи с возможным фактом неперсонального голосования на одном из недавних пленарных заседаний, депутатские фракции и группы совместно с руководством ВР согласовали позицию о внесении изменений в законодательство, чтобы сделать его "более жестким".

По словам Разумкова, в начале каденции Верховной Рады IX созыва депутаты уже вносили на рассмотрение законопроект об изменениях в Конституцию, предусматривающий лишение мандата человека, замеченного в "кнопкодавстве".

"Я считаю – это абсолютно правильно. Если ты голосуешь за кого-то, а другие народные депутаты не обращают на это внимания, то, возможно, вам стоит заниматься чем-то другим", – подчеркнул спикер.

Однако Конституционный суд высказал позицию, что это не отвечает Конституции Украины.

"Мы еще будем обращаться в КСУ, учитывая те позиции, которые были озвучены, чтобы этот вопрос был рассмотрен. И, возможно, мы сможем успеть до конца этой каденции принять решение, что, если народный депутат замечен в таких позорных явлениях, то, может, не стоит ему быть народным депутатом", – добавил глава Верховной Рады.

Он также рассказал, что с целью пресечения "кнопкодавства" в сессионном зале установят дополнительные видеокамеры, а также отключат от системы "Рада" те места, которые не используются и не закреплены ни за одним народным депутатом.

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Напомним, первый случай неперсонального голосования в Верховной Раде IX созыва произошел 3 сентября 2019 года, когда представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за своего коллегу по фракции. Буквально через неделю, 10 сентября, также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.

14 января 2020 года на кнопкодавстве во время регистрации на первом пленарном заседании парламента поймали внефракционных народных депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова. Позже Новинский в комментарии журналистам отрицал факт своего кнопкодавства.

Чтобы пресечь подобные явления, президент Владимир Зеленский 13 января подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины". Он предусматривает штрафы от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан для тех, кто будет уличен в неперсональном голосовании под куполом Верховной Рады.