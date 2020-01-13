Зеленский подписал закон о криминальной ответственности за "кнопкодавство"

Пойманного наредпа будут наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча – 81 тысяча грн)

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами их полномочий в части обязательства персонального голосования", – сказано в сообщении.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон "О статусе народного депутата", а также регламент Верховной Рады.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Так в Уголовный кодекс добавляется новая статья 364-2, которая предусматривает, что осуществление народным депутатом любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого парламентария наказывается штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. – 81 тыс. грн).

Как ранее сообщал Фокус:

Первым кнопкодавом новой Верховной Рады оказался "слуга народа". Нарушил норму о персональном голосовании мажоритарщик Сергей Литвиненко.

10 сентября в Верховной Раде девятого созыва также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.