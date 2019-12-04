Владимир Кальцев голосовал за себя и своего отсутствующего соратника

В Верховной Раде нардеп Владимир Кальцев из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" восемь раз был пойман на кнопкодавстве во время утреннего пленарного заседания и один раз при регистрации нардепов на вечернее заседание. Об этом сообщает Чесно.

Девять раз нарушив процедуру личного голосования, Кальцев побил рекорд Верховной Рады 9-го созыва. Так, нардеп кнопкодавил во время голосования за семь поправок для перезагрузки ГБР, а также во время принятия этого же акта во втором чтении и в целом.

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На опубликованном видео видно, как Кальцев пытается прикрыть свою руку листком и кнопкодавит. Также это видно и на табло ВР, где место Кальцева и соседнее с ним, которое занимает нардеп-мажоритарщик от ОПЗЖ Александр Пономарев, светятся зеленым цветом. На протяжении семи голосований Кальцев нажимает кнопку на пульте отсутствующего Пономарева. Интересно, что 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.

Во время регистрации на вечернее пленарное заседание Кальцев также проголосовал за себя и отсутствующего соратника.

Кальцев является фигурантом антикоррупционных расследований, и теперь стал девятым кнопкодавом в ВР 9-го созыва.

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