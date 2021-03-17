Нардеп из "Слуги народа" придумал, как обмануть сенсорную кнопку в Раде (видео)

Как рассказал нардеп, в интернете продается устройство, имитирующее касание и температуру тела человека.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, каким образом можно обойти сенсорную кнопку для голосования. Об этом сообщает УНИАН.

По словам нардепа, он купил специальную подушечку, которая будет нагреваться, имитируя палец человека. Это должно позволить обойти необходимость голосования двумя руками.

"Я, кстати, купил на Alibaba такую подушечку, которая нагревается. Ставишь эту подушку — и сенсорная кнопка работает", — заявил Александр Кучера.

Однако проверять дееспособность данного устройства народный депутат пока не стал.

"Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть", — подытожил депутат.

Напомним, со 2 марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка, которая призвана положить конец "кнопкодавству". Народные депутаты делились видео и своими впечатлениями о нововведении.

Позднеее Ярослав Железняк попытался "обмануть" новую сенсорную кнопку для голосования, но у него ничего не вышло.

В январе 2021 года спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал введение сенсорного голосования для нардепов.

Отметим, первый случай неперсонального голосования в Верховной Раде IX созыва произошел 3 сентября 2019 года, когда представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за своего коллегу по фракции. Буквально через неделю, 10 сентября, также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.