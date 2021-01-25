Разумков рассказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством

Кардинально решить вопрос с неперсональным голосованием депутатов позволит установка системы "Рада-4", но для этого нужны значительные средства.

На согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о мерах, которые принимаются для борьбы с неперсональным голосованием депутатов (копкодавством). Об этом написал в телеграм-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По словам Разумкова:

все свободные слоты для голосования (обычно это галерка) отключены;

карточки депутатов привязываются к конкретному месту в зале;

в зале установят дополнительные четыре видеокамеры;

собственником видео из зала становится Рада, а не Управление Госохраны.

Есть предложение внести изменения в закон и отстранять кнопкодавов на несколько недель от участия в сессионных заседаниях.

Изучается вопрос, как минимальными затратами перейти на автоматизированную систему "Рада-4", в которой неперсональное голосование технически невозможно.

"Все фракции и группы поддержали эти предложения. Возможно, мы станем в ближайшее время свидетелями настоящего искоренения "пианистов" в парламенте", – написал Железняк..

В системе "Рада-4" использованы сканеры отпечатков пальцев, чтобы подтверждать личное присутствие депутата в сессионном зале. Для участия в голосовании необходимо одновременно задействовать две руки. Палец одной руки должен нажимать на кнопку-идентификатор, а второй – на соответствующую кнопку голосования: "за", "против", "воздержался".

Система была разработана в 2014 году. Ожидалось, что ее установят в ВР в начале 2015 года. Расходы на это оценивались в 92 млн грн.

С 2015 года "Рада-4" используется в Киевсовете.

Установленная с 2002 года в ВР система "Рада-3" также имеет режим голосования одновременно двумя кнопками (одна из них сенсорная). Но его просто не запускали. А сейчас, по словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, у сенсорной кнопки "истек срок эксплуатации".

Напомним, первый случай неперсонального голосования в Верховной Раде IX созыва произошел 3 сентября 2019 года, когда представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за своего коллегу по фракции. Буквально через неделю, 10 сентября, также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.

Чтобы пресечь подобные явления, президент 13 января 2020 года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины". Он предусматривает штрафы от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан для тех, кто будет уличен в неперсональном голосовании под куполом Верховной Рады.