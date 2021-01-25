Разумков розповів, як у Раді будуть боротися з кнопкодавством

Кардинально вирішити питання з неперсональним голосуванням депутатів дозволить втановлення системи "Рада-4", але для цього потрібні значні кошти.

На погоджувальній раді депутатських фракцій та груп 25 січня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про заходи, які ухвалюються для боротьби з неперсональним голосуванням депутатів (кнопкодавством). Про це написав у телеграм-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

За словами Разумкова:

усі вільні слоти для голосування (зазвичай це гальорка) вимкнені;

картки депутатів прив'язуються до конкретного місця в залі;

у залі встановлять додаткові чотири відеокамери;

власником відео із залу стає Рада, а не Управління Держохорони.

Є пропозиція внести зміни до закону й усувати кнопкодавів на кілька тижнів від участі в сесійних засіданнях.

Вивчається питання, як завдяки мінімальним витратам перейти на автоматизовану систему "Рада-4", де неперсональне голосування технічно неможливе.

"Усі фракції та групи підтримали ці пропозиції. Можливо, ми станемо найближчим часом свідками справжнього викорінення "піаністів" у парламенті", — написав Железняк.

У системі "Рада-4" використані сканери відбитків пальців, щоб підтверджувати особисту присутність депутата в сесійній залі. Для участі в голосуванні необхідно одночасно виористати обидві руки. Палець однієї руки повинен натискати на кнопку-ідентифікатор, а другий — на відповідну кнопку голосування: "за", "проти", "утримався".

Система була розроблена в 2014 році. Очікувалося, що її встановлять у ВР на початку 2015 року. Витрати на це оцінювалися в 92 млн грн.

З 2015 року "Рада-4" використовується в Київраді.

Встановлена з 2002 року в ВР система "Рада-3" також має режим голосування одночасно двома кнопками (одна з них сенсорна). Але її просто не запускали. А зараз, за словами першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, у сенсорної кнопки "закінчився термін експлуатації".

Нагадаємо, перший випадок неперсонального голосування у Верховній Раді IX скликання стався 3 вересня 2019 року, коли представник "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за свого колегу по фракції. Буквально через тиждень, 10 вересня, також був зафіксований факт кнопкодавства. Позафракційний нардеп Олександр Ковальов із Донецької області проголосував за іншого позафракційного депутата Максима Єфімова.

Щоб припинити такі вчинки, президент 13 січня 2020 року підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях Верховної Ради України". Він передбачає штрафи від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для тих, котрих викриють в неперсональному голосуванні під куполом Верховної Ради.