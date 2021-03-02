Нардепы показали, как работает сенсорное голосование в Раде (видео)

Теперь для голосования необходимо использовать две руки: одной касаться сенсорной кнопки, а другой — нажимать саму кнопку голосования.

В Верховной Раде установили сенсорные кнопки и камеры видеонаблюдения для устранения проблемы с кнопкодавством. Об этом сообщает Апостроф.

Отныне для того, чтобы проголосовать "за", "против" или "воздержался" необходимо использовать две руки. Сенсорную кнопку нужно держать на протяжении всего времени, отведенного на голосование. Таким образом практически невозможно проголосовать за коллегу, так как в случае голосования за другого депутата, ваш голос не пройдет голосование.

Народные депутаты делятся своими впечатлениями о нововведении в системе голосования. Максим Бужанский от фракции "Слуга народа" написал у себя в телеграме: "Просто запомните, чтобы вы не делали до конца каденции, второй рукой нажимайте сенсор".

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко записал видео, в котором он показал, как происходит голосование.

"Ну, что друзья, у нас наконец-то побороли кнопкодавство. … Если очень хочется проголосовать за соседку, но понимаете чем, ногой можно, хвостом можно, как кенгуру. Какие другие варианты могут быть я не знаю", — поделился впечатлениями Гончаренко.

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк также опубликовал видео с первой попыткой голосования сенсорной кнопкой. Судя по всему, проголосовать у него вышло.

А заместитель Главы Верховной Рады Елена Кондратюк пишет, что сенсорная кнопка вместе с уголовной ответственностью за кнопкодавство приближает Верховную Раду к высоким стандартам европейского парламентаризма.

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Напомним, в январе 2021 года спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал введение сенсорного голосования для нардепов.

Отметим, первый случай неперсонального голосования в Верховной Раде IX созыва произошел 3 сентября 2019 года, когда представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за своего коллегу по фракции. Буквально через неделю, 10 сентября, также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.