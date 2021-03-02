Нардепи показали, як працює сенсорне голосування в Раді (відео)

Тепер для голосування необхідно використовувати дві руки: однією торкатися сенсорної кнопки, а іншою — натискати саму кнопку голосування.

У Верховній Раді встановили сенсорні кнопки і камери відеоспостереження для усунення проблеми з кнопкодавством. Про це повідомляє Апостроф.

Відтепер для того, щоб проголосувати "за", "проти" або "утримався", необхідно використовувати дві руки. Сенсорну кнопку потрібно тримати упродовж всього часу, відведеного на голосування. Таким чином практично неможливо проголосувати за колегу, оскільки в разі голосування за іншого депутата, ваш голос не пройде голосування.

Народні депутати діляться своїми враженнями про нововведення в системі голосування. Максим Бужанський від фракції "Слуга народу" написав у себе в Телеграмі : "Просто запамʼятайте, що б ви не робили до кінця каденції, другою рукою натискайте сенсор".

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко записав відео, у якому він показав, як відбувається голосування.

"Ну, що, друзі, у нас нарешті побороли кнопкодавство. …Якщо дуже хочеться проголосувати за сусідку, але не розумієте чим, ногою можна, хвостом можна, як кенгуру. Які інші варіанти можуть бути, я не знаю", — поділився враженнями Гончаренко.

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк також опублікував відео з першою спробою голосування сенсорною кнопкою. Судячи з усього, проголосувати в нього вийшло.

А заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк пише, що сенсорна кнопка разом з кримінальною відповідальністю за кнопкодавство наближає Верховну Раду до високих стандартів європейського парламентаризму.

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Нагадаємо, що в січні 2021 року спікер ВР Дмитро Разумков анонсував введення сенсорного голосування для нардепів.

Зазначимо: перший випадок неперсонального голосування у Верховній Раді IX скликання стався 3 вересня 2019 року, коли представник "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за свого колегу по фракції. Буквально через тиждень, 10 вересня, також був зафіксований факт кнопкодавства. Позафракційний нардеп Олександр Ковальов з Донецької області проголосував за іншого позафракційного депутата Максима Єфімова.