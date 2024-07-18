"Я не маю виправдовуватися": Наталка Денисенко відповіла на звинувачення в крадіжці ідеї курсу

Українська акторка Єлизавета Майська звинуватила іншу акторку Наталку Денисенко у крадіжці ідеї власного авторського курсу з голосу.

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Акторка Наталка Денисенко відреагувала на звинувачення у крадіжці ідеї авторського курсу Єлизавети Майської. Свою точку зору вона висловила в інтерв’ю "Сніданок 1+1".

Зокрема, мова йде про звинувачення Єлизавети Майської, яка стверджує, що Наталка Денисенко вкрала лендінг з її авторського курсу "сила голосу" і використовує його у рекламі свого аналогічного курсу. Майська заявила, що свій курс готувала ще наприкінці грудня 2021 року, однак тоді він не був презентований, вже у 2024 році, через два місяці після виходу її курсу "Сила голосу" Наталка Денисенко запустила свій онлайн-курс тільки з назвою "Голос на мільйон".

Натомість Наталка Денисенко заперечує цю інформацію. Акторка наголосила, що її совість чиста, адже вона знає, що її онлайн-курс "Голос на мільйон" повністю унікальний продукт в якому вона ділиться лише своїм акторським досвідом та своїми знаннями.

"Я нічого не крала і я не маю виправдовуватися тут, тому що це наклеп", — сказала Денисенко.

За її словами, вона навіть розглядала варіант звернутися до суду через наклеп на своє ім’я, однак згодом передумала, адже, за її словами, це не в її стилі.

"Я так низько не можу опуститися", — додала акторка.

Денисенко також припустила, що Майська можливо просо заздрить, або злиться на неї, тому вирішила таким чином оббрехати її репутацію.

"Спочатку "злетів" сайт із моїм навчанням, потім за місяць до цього ця дівчина купила навчання моє. А потім вона зателефонувала і сказала, що я вкрала не її курс, а лендінг. Що у мене в описі є словосполучення, що мій курс відкриє силу голосу, а сила голосу — це типу її якась назва", — пояснила акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко розповіла, що її астрологиня знає, коли закінчиться війна в Україні.

Крім цього, Фокус писав, Наталка Денисенко зізналася, чи підтримує стосунки з однокласником Андрієм Ярмоленком.