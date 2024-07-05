Наталка Денисенко зізналася, чи підтримує стосунки з однокласником Андрієм Ярмоленком

Наталка Денисенко та Андрій Ярмоленко ходили в одну школу та в один клас у Чернігові. Хоч Ярмоленко народився в Росії, його батьки були родом з Чернігівської області. Проживши кілька років в РФ, родина повернулася в Чернігів, де і пройшло дитинство футболіста.

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34-річна акторка Наталка Денисенко, відома ролями в серіалах "Кріпосна" та "Папаньки", розповіла, що її однокласником був атакувальний півзахисник збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко. Спогадами зі шкільного життя акторка поділилася в інтерв’ю Українське Музейне Товариство.

Зокрема, акторка розповіла, що у школі вчилася не на відмінно, однак завдяки своїм акторським здібностям завжди вміло викручувалась, коли її питали на уроках. Також Наталка зізналася, що коли діло доходило до того, що по списку вчителька мала питати хлопців, серед яких був і Ярмоленко, вона завжди намагалася врятувати ситуацію.

Акторка зізналася, що підтримує зв’язок з футболістом, який був її однокласником. А на початку повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого 2022 року) футболіст навіть написав її, адже сам був у цей період за кордоном.

"Андрій — дуже сильна особистість. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то я пам’ятаю, що Андрій написав мені, запитав, що там Чернігів. Тому що він був за кордоном. Я така думаю, вау, яке це цінно, що мій однокласник. Я не можу сказати, що ми прям тісно з ним спілкуємось. Я в інстаграмі лайкаю все, звичайно, і на його дружину красунечку підписана. Звичайно, теж лайкаю сімейні фотки", — пояснила Денисенко.

7:26 — Чи спілкується Наталка Денисенко з Андрієм Ярмоленком

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко розповіла, коли закінчиться війна в Україні, за словами її астролога.

Крім цього, Фокус писав, що Наталка Денисенко повністю оголилася в новій відвертій фотосесії.