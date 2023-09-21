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Стиль життя

"Чоловік не ревнує": Наталка Денисенко повністю оголилася в новій відвертій фотосесії

українська актриса, Наталка Денисенко
Фото: instagram/natalka_denisenko | Українська актриса Наталка Денисенко

Шанувальники актриси Наталки Денисенко під її постом у соцмережі пишуть захоплені коментарі.

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Українська актриса Наталка Денисенко повністю оголилася в новій відвертій фотосесії. Кілька знімків, на яких актриса постала без одягу, прикриваючись тільки білим простирадлом, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Після обстрілу 21 вересня Російською Федерацією Києва та інших міст України у своєму пості акторка написала: "Показую у вікно сідниці російським ракетам. Взагалі під цими фото планувала іншу публікацію, але сьогоднішні обставини змушують зробити тільки такий підпис... Учора зробили такі творчі знімки з моєю Наташею Саніною. Дуже хочеться краси, в будь-який час".

На запитання, чи не ревнує чоловік, Наталка ще раз уточнила, що фотографом була Наташа Саніна.

У коментарях фоловери захоплено обговорювали провокаційні кадри:

  • "Ай! Це максимальна естетика, неймовірно!!!!!! Кожна фотосесія вражає задумкою, красою, витонченістю та уособленням мистецтва";
  • "Вишукана естетика — мистецтво, шикарна";
  • "Русня не заслуговує такої краси!";
  • "Сексі! А коханий не ревнує до фотографа?";
  • "Естетика й атмосфера. Магічна й антична. Справжня богиня. На вушко точно щось особливе було сказано";
  • "Яка крута фотосесія";
  • "Макіяж дивовижний. Може, так задумано було. Але в житті ви красивіші!";
  • "Та ні, на таке вони не заслужили, дзвони фотографу я під'їду на фотосесію";
  • "Мадонна !!!Красиво!!!Чарівна і сексуальна".

Нагадаємо, 19 вересня Фокус писав про те, що Оля Полякова провела ніч в Одесі під час атаки БпЛА. Співачка зізналася, що була вражена своїм же сприйняттям подій, що відбуваються. Вона шокована, що українці звикли до вибухів.