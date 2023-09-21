"Чоловік не ревнує": Наталка Денисенко повністю оголилася в новій відвертій фотосесії

Шанувальники актриси Наталки Денисенко під її постом у соцмережі пишуть захоплені коментарі.

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Українська актриса Наталка Денисенко повністю оголилася в новій відвертій фотосесії. Кілька знімків, на яких актриса постала без одягу, прикриваючись тільки білим простирадлом, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Після обстрілу 21 вересня Російською Федерацією Києва та інших міст України у своєму пості акторка написала: "Показую у вікно сідниці російським ракетам. Взагалі під цими фото планувала іншу публікацію, але сьогоднішні обставини змушують зробити тільки такий підпис... Учора зробили такі творчі знімки з моєю Наташею Саніною. Дуже хочеться краси, в будь-який час".

На запитання, чи не ревнує чоловік, Наталка ще раз уточнила, що фотографом була Наташа Саніна.

У коментарях фоловери захоплено обговорювали провокаційні кадри:

"Ай! Це максимальна естетика, неймовірно!!!!!! Кожна фотосесія вражає задумкою, красою, витонченістю та уособленням мистецтва";

"Вишукана естетика — мистецтво, шикарна";

"Русня не заслуговує такої краси!";

"Сексі! А коханий не ревнує до фотографа?";

"Естетика й атмосфера. Магічна й антична. Справжня богиня. На вушко точно щось особливе було сказано";

"Яка крута фотосесія";

"Макіяж дивовижний. Може, так задумано було. Але в житті ви красивіші!";

"Та ні, на таке вони не заслужили, дзвони фотографу я під'їду на фотосесію";

"Мадонна !!!Красиво!!!Чарівна і сексуальна".

Нагадаємо, 19 вересня Фокус писав про те, що Оля Полякова провела ніч в Одесі під час атаки БпЛА. Співачка зізналася, що була вражена своїм же сприйняттям подій, що відбуваються. Вона шокована, що українці звикли до вибухів.