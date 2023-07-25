Меган Фокс знялася в розкішній пляжній фотосесії (фото)

Багатодітна мати не соромиться демонструвати фігуру і зніматися в спекотних фотосесіях.

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37-річна американська акторка і модель, а також мати трьох дітей Меган Фокс продовжує радувати десятки мільйонів підписників у своїх соціальних мережах відвертим контентом. Знаменитість опублікувала в Instagram-акаунті серію фотографій у бікіні, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка фільму "Тіло Дженніфер" позувала на пляжі в сітчастій прозорій сукні з довгими рукавами і величезним декольте. Під вбранням у Меган було сріблясто-металеве бікіні. Вона зробила бронзовий макіяж, а її волосся стало мокрим.

Вона змінила кілька поз під час фотосесії, продемонструвавши свої татуювання на ребрах. Знімки набрали майже 2,5 мільйона лайків і понад 10 тисяч захоплених коментарів від фанатів, які навперебій розхвалюють фігуру знаменитості.

Нагадаємо, Меган Фокс позувала в джунглях у мікроскопічному зеленому бікіні від італійського бренду Oseree за $230.

Раніше Фокус писав, що зовсім недавно Меган позбулася татуювання з ім'ям колишнього чоловіка Брайана Остіна Гріна на інтимному місці, набивши замість нього чорну змію з квітами.