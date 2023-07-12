Чорна змія замість імені: Меган Фокс зробила нове тату в пікантному місці (фото)

Актриса вирішила позбутися напису, який нагадує їй про колишнього чоловіка.

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Американська акторка і модель Меган Фокс перебила на своєму тілі татуювання, присвячене її колишньому чоловікові Браяну Остіну Гріну. Малюнок на правому боці внизу живота, що зображував ім'я Браяна, тепер перетворився на чорну змію, яка обвиває хвостом квіти. Відповідною фотографією поділилася в сторіс власниця тату-салону SYZYGY Precision Tattooing Джессі на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую за довіру, @meganfox. Змогла повністю приховати старе татуювання під новою змією і кольорами, які вона хотіла... Дуже вдячна за всі можливості, які заняття татуюваннями дало мені, і за всіх крутих людей, яких я зустріла на своєму шляху", — ідеться в підписі до публікації.

Замість імені колишнього чоловіка на тілі Меган Фокс з'явилася чорна змія Фото: syzygytattooing/instagram

За актором Брайаном Остіном Гріном Меган Фокс була заміжня дев'ять років і розлучилася з ним 8 лютого 2022 року. У колишнього подружжя — троє спільних дітей. 13 місяців тому у нього народився син Зейн Вокер, матір'ю якого є суддя австралійських "Танців з зірками" Шарна Берджесс.

Крім змії з квітами, Меган показала ще кілька тату на пальцях, які їй зробив майстер з Лос-Анджелеса Сідні Сміт. На лівій руці Фокс тепер крихітні зірки, хрести, місяць, крапки, намисто і число 11, а на правій — маленькі крапки, зірки, чотки з розп'яттям, очне яблуко, форма краватки-метелика і знову число 11.

Фото: Instagram

Крім тату, акторка похвалилася "металевим" манікюром від засновниці Nails of LA Бріттені Бойс.

Зараз Фокс у стосунках із музикантом Machine Gun Kelly. Щоправда, віднедавна пара, яка встигла побратися, опинилася на межі розриву. Востаннє, коли вони трималися за руки, їх бачили 31 травня, коли вони вийшли з лондонського готелю.

Раніше Фокус писав, що наречений Меган Фокс теж обзавівся новим татуюванням, яке йому нанесла його дочка-підліток Кейсі.