Меган Фокс опублікувала нові кадри відвертої фотосесії

Багатодітна мати не соромиться демонструвати фігуру і зніматися в спекотних фотосесіях.

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37-річна американська акторка і модель, а також мати трьох дітей Меган Фокс продовжує радувати десятки мільйонів підписників в Instagram відвертим контентом. Знаменитість опублікувала другу частину фото з недавніх зйомок у джунглях, де вона позувала в мікроскопічному зеленому бікіні від італійського бренду Oseree за $230.

Бікіні Меган зроблене з розкішного еластичного люрексу і прикрашене тонкими бретельками-спагеті. Зелені відтінки пасують для всіх тонів шкіри, а класичний трикутний крій забезпечує мінімальні лінії засмаги, що й пояснює вибір зірки.

На знімках модель демонструє ідеальну фігуру і безліч татуювань на своєму тілі.

Фото: Megan Fox/Instagram

"Дерева кличуть мене на ім'я", — підписала світлини акторка, яка раніше називала ліс своїм домом.

Знімки набрали понад два мільйони лайків і масу захоплених коментарів від шанувальників, які навперебій розхвалюють фігуру зірки та її сміливість з'являтися в такому вигляді перед камерою.

Як відомо, зовсім недавно Меган позбулася татуювання з ім'ям колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна на інтимному місці, набивши замість нього чорну змію з квітами.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс з'явилася на вечірці в прозорій сукні без білизни.