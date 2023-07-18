Меган Фокс опубликовала новые кадры откровенной фотосессии

Многодетная мать не стесняется демонстрировать фигуру и сниматься в жарких фотосессиях.

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37-летняя американская актриса и модель, а также мать троих детей Меган Фокс продолжает радовать десятки миллионов подписчиков в Instagram откровенным контентом. Знаменитость опубликовала вторую часть фото с недавних съемок в джунглях, где она позировала в микроскопическом зеленом бикини от итальянского бренда Oseree за $230.

Бикини Меган сделано из роскошного эластичного люрекса и украшенное тонкими бретельками-спагетти. Зеленые оттенки подходят для всех тонов кожи, а классический треугольный крой обеспечивает минимальные линии загара, что и объясняет выбор звезды.

На снимках модель демонстрирует идеальную фигуру и множество татуировок на своем теле.

Фото: Megan Fox/Instagram

"Деревья зовут меня по имени", – подписала фотографии актриса, которая ранее называла лес своим домом.

Снимки набрали более двух миллионов лайков и массу восторженных комментариев от поклонников, которые наперебой расхваливают фигуру звезды и ее смелость появляться в таком виде перед камерой.

Как известно, совсем недавно Меган избавилась от татуировки с именем бывшего мужа Брайана Остина Грина на интимном месте, набив вместо него черную змею с цветами.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс появилась на вечеринке в прозрачном платье без белья.