Меган Фокс з'явилася на вечірці у прозорій сукні без білизни

Меган була із Machine Gun Kelly, проте перед камерами фотографів намагалася не потрапляти разом із ним у кадр.

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37-річна американська акторка та модель Меган Фокс відвідала вечірку, присвячену випуску зіркового журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue у Нью-Йорку. Компанію їй склав її наречений Machine Gun Kelly, про проблеми акторки у стосунках із яким буквально нещодавно писали усі світові таблоїди.

Фокс з'явилася на килимовій доріжці в традиційно провокативному вигляді. Вона одягла чорну сукню з колекції осінь 2023 дизайнера LaQuan Smith з прозорим ліфом і з глибоким вирізом, а також із довгою щільною спідницею з низькою посадкою та шлейфом. Голі груди були ледве прикриті, а прес Меган просвічував через прозору сітку. Для яскравого контрасту з чорною сукнею Фокс обрала яскраво-рожевий манікюр.

Меган Фокс намагалася позувати сама, без свого бойфренда Фото: Getty

Перед папараці зірка переважно позувала одна. Не було в неї на пальці й обручки. Однак за лаштунками пару помітили, коли ті стояли, обійнявшись.

В останні місяці ширилися чутки, що стосунки Меган та її бойфренда на межі через невірність репера. Востаннє їх бачили разом на початку минулого місяця, коли вони відпочивали на Гаваях. З того часу пара нібито помирилася і стверджує, що зараз їхні взаємини "міцніші, ніж будь-коли".

Акторка та музикант почали зустрічатися у травні 2020 року, коли Меган розлучилася з Браяном Остіном після 10 років шлюбу та трьох спільних дітей.

Незважаючи на те, що Меган вважається однією з найсексуальніших жінок у світі, вона розповіла Sports Illustrated, що завжди соромилася свого тіла.

"У мене дисморфія тіла. Я ніколи не бачу себе такою, якою мене бачать інші люди. У моєму житті ніколи не було моменту, коли б я любила своє тіло… Це безумовно не було пов'язане з навколишнім середовищем, тому що я виросла в дуже релігійному. середовищі, де тіла навіть не визнавалися. Я думаю, що шлях любові до себе буде нескінченним", – зізналася вона.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс та її наречений "поставили на паузу" підготовку до весілля.