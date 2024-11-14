Інсайдер розповів про стосунки Меган Фокс та її нареченого на фоні вагітності акторки

Меган Фокс та Колсон Бейкер заручилися на початку 2022 року. Вони кілька разів розходилися за цей час, проте помирилися і тепер чекають на народження першої спільної дитини.

38-річна Меган Фокс і 34-річний Machine Gun Kelly вживають заходів, щоб зберегти міцні стосунки на тлі новин про вагітність акторки. Про це пише Us Weekly.

"Вони двоє схвильовані та захоплені тим, що разом стануть батьками", — повідомило джерело, близьке до пари.

"Вагітність зближує їх", — сказав інсайдер.

Меган Фокс напередодні оголосила, що чекає на свою першу дитину від нареченого, справжнє імʼя якого Колсон Бейкер.

"Нічого ніколи не втрачено", — підписала зірка фільму "Трансформери" фото, на якому зображена в чорній фарбі та демонструє помітно округлений живіт.

Фокс, яка раніше розповіла, що в неї стався викидень та позаматкова вагітність, додала: "Ласкаво просимо назад".

Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Getty Images

На другому чорно-білому фото акторка, яка виховує трьох синів з колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном, показала позитивний тест на вагітність.

Інший інсайдер сказав виданню, що їхня майбутня дитина поставила їх "на набагато кращий шлях у стосунках".

"Вони мали свої злети і падіння, але вони були активними в терапії, дуже духовними та чесними одне з одним", — сказало джерело.

MGK вже є батьком 15-річної дочки Кесі, а Меган є мамою 12-річного Ноа, 10-річного Бодхі та 8-річної Джорні.

Нагадаємо, коли саме Меган Фокс народить четверту дитину.

Також Фокус писав про реакцію ексчоловіка Меган Фокс на її вагітність.