Инсайдер рассказал об отношениях Меган Фокс и ее жениха на фоне беременности актрисы
Меган Фокс и Колсон Бейкер обручились в начале 2022 года. Они несколько раз расходились за это время, однако помирились и теперь ждут рождения первого общего ребенка.
38-летняя Меган Фокс и 34-летний Machine Gun Kelly принимают меры, чтобы сохранить крепкие отношения на фоне новостей о беременности актрисы. Об этом пишет Us Weekly.
"Они оба взволнованы тем, что вместе станут родителями", — сообщил источник, близкий к паре.
"Беременность сближает их", — сказал инсайдер.
Меган Фокс накануне объявила, что ждет своего первого ребенка от жениха, настоящее имя которого Колсон Бейкер.
"Ничего никогда не потеряно", — подписала звезда фильма "Трансформеры" фото, на котором запечатлена в черной краске и демонстрирует заметно округленный живот.
Фокс, которая ранее рассказала, что у нее произошел выкидыш и внематочная беременность, добавила: "Добро пожаловать обратно".
На втором черно-белом фото актриса, которая воспитывает троих сыновей с бывшим мужем Брайаном Остином Грином, показала положительный тест на беременность.
Другой инсайдер сказал изданию, что их будущий ребенок поставил их "на гораздо лучший путь в отношениях".
"Они имели свои взлеты и падения, но они были активными в терапии, очень духовными и честными друг с другом", — сказал источник.
MGK уже является отцом 15-летней дочери Кэсси, а Меган является мамой 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летней Джорни.
Напомним, когда именно Меган Фокс родит четвертого ребенка.
Также Фокус писал о реакции экс-супруга Меган Фокс на ее беременность.