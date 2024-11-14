Инсайдер рассказал об отношениях Меган Фокс и ее жениха на фоне беременности актрисы

Меган Фокс и Колсон Бейкер обручились в начале 2022 года. Они несколько раз расходились за это время, однако помирились и теперь ждут рождения первого общего ребенка.

38-летняя Меган Фокс и 34-летний Machine Gun Kelly принимают меры, чтобы сохранить крепкие отношения на фоне новостей о беременности актрисы. Об этом пишет Us Weekly.

"Они оба взволнованы тем, что вместе станут родителями", — сообщил источник, близкий к паре.

"Беременность сближает их", — сказал инсайдер.

Меган Фокс накануне объявила, что ждет своего первого ребенка от жениха, настоящее имя которого Колсон Бейкер.

"Ничего никогда не потеряно", — подписала звезда фильма "Трансформеры" фото, на котором запечатлена в черной краске и демонстрирует заметно округленный живот.

Фокс, которая ранее рассказала, что у нее произошел выкидыш и внематочная беременность, добавила: "Добро пожаловать обратно".

Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: Getty Images

На втором черно-белом фото актриса, которая воспитывает троих сыновей с бывшим мужем Брайаном Остином Грином, показала положительный тест на беременность.

Другой инсайдер сказал изданию, что их будущий ребенок поставил их "на гораздо лучший путь в отношениях".

"Они имели свои взлеты и падения, но они были активными в терапии, очень духовными и честными друг с другом", — сказал источник.

MGK уже является отцом 15-летней дочери Кэсси, а Меган является мамой 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летней Джорни.

Напомним, когда именно Меган Фокс родит четвертого ребенка.

Также Фокус писал о реакции экс-супруга Меган Фокс на ее беременность.