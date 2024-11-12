Бывший муж Меган Фокс отреагировал на ее беременность

Меган Фокс и Брайан Остин Грин были женаты около 10 лет. Они стали родителями троих детей.

Бывший муж Меган Фокс отреагировал на четвертую беременность актрисы. Об этом пишет Daily Mail.

51-летний американский актер Брайан Остин Грин желает бывшей жене Меган Фокс всего наилучшего после объявления о ее беременности.

37-летняя Меган рассказала, что ждет первого общего ребенка с бойфрендом Колсоном "Machine Gun Kelly" Бейкером в Instagram.

"Брайан знает, какой замечательной матерью она есть и была для их детей, и он не думает, что это изменится, когда она приветствует нового ребенка с Колсоном", — рассказал источник, близкий к звезде сериала "Беверли-Хиллз 90210".

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Меган Фокс беременна в четвертый раз (фото)

"Он хочет, чтобы все были здоровы, и Брайан будет приветствовать ее нового ребенка, когда это произойдет без драм", — продолжил инсайдер.

Вместе с этим, актер не планирует давать непрошеных советов молодым родителям.

11 ноября 2024 года Меган Фокс объявила, что снова беременна.

"Ничего на самом деле не потеряно. С возвращением", — написала актриса, имея в виду предыдущие неудачные беременности.

Меган Фокс беременна

Звезда фильма "Тело Дженнифер" уже является матерью троих детей — у нее есть 10-летний Ноа, девятилетний Бодхи и шестилетний Джорни с Брайаном Остином Грином, с которым она была жената с 2010 года до завершения их развода в 2021 году.

А у Machine Gun Kelly есть дочь Кэси Колсон Бейкер, 15 лет, от бывшей Эммы Кэннон.

Тем временем Брайан встречается с профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс. В 2022 году они стали родителями сына по имени Зейн, а в следующем году официально обручились.

Напомним, почему Меган Фокс и Брайан Остин Грин развелись.

Также Фокус писал о появлении на публике Брайана Остина Грина и его невесты.