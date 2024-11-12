Колишній чоловік Меган Фокс відреагував на її вагітність

Меган Фокс та Браян Остін Грін були одружені близько 10 років. Вони стали батьками трьох дітей.

Колишній чоловік Меган Фокс відреагував на четверту вагітність акторки. Про це пише Daily Mail.

51-річний американський актор Браян Остін Грін бажає колишній дружині Меган Фокс всього найкращого після оголошення про її вагітність.

37-річна Меган розповіла, що чекає на першу спільну дитину з бойфрендом Колсоном "Machine Gun Kelly" Бейкером у дописі в Instagram.

"Браян знає, якою чудовою матір’ю вона є і була для їхніх дітей, і він не думає, що це зміниться, коли вона вітає нову дитину з Колсоном", – розповіло джерело, близьке до зірки серіалу "Беверлі-Гіллз 90210".

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Меган Фокс вагітна вчетверте (фото)

"Він хоче, щоб усі були здорові, і Браян вітатиме її нову дитину, коли це станеться без драм", — продовжив інсайдер.

Разом з цим, актор не планує давати непроханих порад молодим батькам.

11 листопада 2024 року Меган Фокс оголосила, що знову вагітна.

"Нічого насправді не втрачено. З поверненням", — написала акторка, маючи на увазі попередні невдалі вагітності.

Меган Фокс вагітна

Зірка фільму "Тіло Дженніфер" уже є матір’ю трьох дітей – у неї є 10-річний Ноа, дев’ятирічний Бодхі та шестирічний Джорні з Браяном Остіном Гріном, з яким вона була одружена з 2010 року до завершення їхнього розлучення у 2021 році.

А у Machine Gun Kelly є донька Кесі Колсон Бейкер, 15 років, від колишньої Емми Кеннон.

Тим часом Браян зустрічається із професійною танцівницею Шарною Берджесс. У 2022 році вони стали батьками сина на ім’я Зейн, а наступного року офіційно заручилися.

Нагадаємо, чому Меган Фокс та Браян Остін Грін розлучилися.

Також Фокус писав про появу на публіці Браяна Остіна Гріна та його нареченої.