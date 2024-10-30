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Стиль життя

Ексчоловік Меган Фокс назвав причину їхнього розлучення

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Фото: Getty Images | Браян Остін Грін та Меган Фокс

Браян Остін Грін та Меган Фокс стали батьками трьох синів. Зіркова пара перебувала у шлюбі понад 10 років.

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51-річний американський актор Браян Остін Грін розкрив причини розлучення з Меган Фокс, 38. Подробицями особистого життя він поділився в подкасті Торі Спеллінг.

Один з головних акторів серіалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" пригадав, що зрозумів, що у нього та Меган виникли проблеми, коли акторка розлютилася на його жування.

"Воно дійшло до того, що все було не так добре, тому я думаю, що її все дратувало. Ти начебто доходиш до точки, коли ти кажеш: "Боже, як ти зараз човгаєш ногами". Те, як ти кладеш той тост у тостер, просто зводить мене з розуму". Це все така дурниця", — зазначив Браян.

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Браян Остін Грін та Меган Фокс
Фото: Instagram brianaustingreen

"Для мене це коли вам потрібно зробити вибір і сказати: "Добре, ми підемо на терапію, і ми спробуємо знайти наш зв’язок і з’ясувати, що зараз відбувається, або ці речі збираються потопити нас", — додав актор.

Грін і Фокс почали зустрічатися у 2004 році, а у 2010 році одружилися. Зірка фільму "Тіло Дженніфер" вперше подала на розлучення у 2015 році, перш ніж помиритися з Гріном того ж року.

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Меган Фокс
Фото: Іnstagram.com/meganfox

Вони остаточно розірвали свій шлюб у 2020 році та завершили розлучення ще через два роки.

У колишньої зіркової пари підростає троє дітей: 10-річний Ной, 9-річний Бодхі та 6-річний Джорні.

Нагадаємо, Меган Фокс примирилася з Колсоном Бейкером.

Також Фокус писав про чутки щодо четвертої вагітності Меган Фокс.