Стало відомо, чи справді Меган Фокс вагітна четвертою дитиною (фото)

Зірка екрану та Machine Gun Kelly відновили свої стосунки після складного періоду. Вони заручилися на початку 2022 року та виховують дітей від попередніх союзів.

Related video

Інсайдер прокоментував чутки про вагітність Меган Фокс. Про це пише Us Weekly.

Джерело підтвердило, що американська акторка не чекає на народження дитини, попри те, що вона зʼявилася з помітно округленим животом у кліпі свого нареченого Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) "Lonely Road".

"Хоча вони обговорювали народження дитини, це було лише для кліпу MGK", — зазначив інсайдер.

Меган знялася у кліпі музиканта Lonely Road, який був створений у співпраці з Jelly Roll і був представлений у п’ятницю, 26 липня. На кадрах Фокс постала начебто вагітною, а MGK цілував живіт акторки. Зрештою, ролик повертається на вісім місяців вперед, щоб показаати, що репера заарештували за пограбування банку, а Меган народила дівчинку.

Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Скріншот

Відео одразу викликало припущення фанатів про те, що зірка екрану вагітна, проте це виявилося неправдою.

Свого часу Меган народила трьох дітей. У неї з колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном є 11-річний Ноа, 10-річний Джорні та 7-річний Бодхі. Бейкер, зі свого боку, виховує доньку Кесі, 14 років, із колишньою Еммою Кеннон.

Під час стосунків з музикантом акторка пережила викидень.

Меган та Колсон почали зустрічатися у 2020 році після зйомок у фільмі "Опівночі у високій траві". Вони оголосили про заручини в січні 2022 року і скріпили свій союз, випивши крові одне одного.

Втім, у березні 2024 року Фокс підтвердила, що вони розірвали заручини. А згодом стало відомо про примирення зірок. Статус їхній стосунків наразі залишається загадкою.

Нагадаємо, Меган Фокс з Колсоном Бейкером відвідали "білу" вечірку Майкла Рубіна.

Раніше Фокус писав про пораду Меган Фокс жінкам щодо чоловіків.